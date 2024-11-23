القبض علي عاطل وصاحب عقار بتهمة تهديد طالبين وتصويرهما بدون ملابس بالمنصورة

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية القبض علي عاطل سرق طالبا وهدده هو وصديقه بعد تصويرهما بدون ملابس.



طالبان يتهمان عاطلا بسرقة أحدهم وابتزازهم

بدأت الواقعة بتحرير طالبين “أحمد إ ح إ” 15 سنة طالب بالصف الأول الثانوى، ومقيم شارع بورسعيد، وصديقه “عبدالرحمن ا ش أ” 15 سنة طالب بالصف الأول الثانوي، وأبلغا بتضررهما من محمد على سيد أحمد وهبة، وشهرته حمادة مشعل 25 سنة عاطل، لقيامه بالاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالأول ماركة " أيفون " تحت تهديد سلاح أبيض مطواة، حال سيرهما بشارع الصيادين، وذلك عقب قيامهما بإبلاغه بأنهما يعرفانه، قام بإعادة الهاتف المحمول للأول، واصطحبهما عنوة لمدخل أحد المنازل الكائنة بذات العنوان وإجبارهما على إنزال ملابسهما وتصويرهما بهاتفه المحمول فى حضور مالك المنزل "لا يعرفانه" وتهديدهما بنشر تلك الصورة في حالة قيامهما بالإبلاغ، وتركهما عقب ذلك.

ضبط المتهم بابتزاز طالبين وتصويرهما عاريين



تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتبين أن بحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "مطواة " وكذا هاتفه المحمول وبفحصه تبين أنه يحوى صورة للمبلغين، على النحو المشار إليه سلفًا.

ضبط صاحب العقار المتهم الثاني في الواقعة

وأضاف بأن مالك المنزل المشار إليه صديقه ويُدعى "ياسر س م م ش" 45 سنة عاطل ومقيم شارع الصيادين، تم ضبط مالك المنزل.

المتهمان في قضية ابتزاز طالبين لهم كروت جنائية

وبمواجهته أيد ذات المضمون وتبين أن المتهم الأول - سبق اتهامه فى 4 قضايا “سرقة - سلاح أبيض ” آخرهم القضية رقم ٢٠٢٤/٢١٩٦١ جنح، قسم أول المنصورة " سلاح أبيض "

والمتهم الثاني سبق اتهامه فى عدد 13 قضية “ سرقة - اتجار مخدرات - تبديد ” آخرهم القضية رقم ۲۰۲٤/٢١٩٦٦ جنح قسم أول المنصورة "سرقة ".



تم التحفظ على المضبوطات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.



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