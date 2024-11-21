محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بشوارع المنصورة وطلخا (صور)

أجري اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس جولة تفقدية بشوارع مدينتي المنصورة وطلخا لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات.

والتقى المحافظ بالمواطنين واستمع الي مطالبهم ووجه بدراستها والعمل على حلها مع كافة الجهات المعنية.

محافظ الدقهلية يلتقي عمال النظافة في طلخا

شملت جولة المحافظ بمدينة طلخا (شارع النوادي،شارع المدارس، شارع البحر الأعظم، شارع صلاح سالم)، تابع خلالها مستوى نظافة بالشوارع، كما التقى بعمال النظافة، وشكرهم علي مجهوداتهم المبذولة للارتقاء بالمنظر الجمالي للشوارع.

إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشوارع الرئيسية والأرصفة

وتابع "مرزوق" إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشوارع الرئيسية وأرصفة المشاة التي تتسبب في الاختناقات المرورية وتعيق حركة السير داخل شوارع مدينة المنصورة وشملت (شارع الجمهورية، شارع المشاية السفلية، شارع بورسعيد، منطقة الشيخ حسنين، شارع السلخانة ).

كما التقى المحافظ بعدد من سكان مساكن الجلاء ووجه مسئولي شركات الكهرباء والغاز بسرعة تركيب العدادات المتبقية في أقرب وقت.

جاء ذلك بحضور العميد علي أبو شعيشع مدير إدارة المرافق والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين.

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