السبت 23 نوفمبر 2024
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محافظات

ضبط 3 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة بالزقازيق

تموين الشرقية , فيتو
تموين الشرقية , فيتو

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

تموين الشرقية: ضبط 3,5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر

التأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية 

يأتي ذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة مكبرة برئاسة أحمد القواشتى  

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة برئاسة المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية برفقة حملة الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد القواشتي مدير عام الإدارة وعبد اللطيف النجار وأحمد عبد العزيز مفتشي الرقابة التجارية ومحمد عبد السلام.

تموين الشرقية: ضبط 7 أطنان دقيق بلدي بالزقازيق وأبو حماد

  

 تحرير 8 محاضر 

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين بلغت 8 محاضر منها المحضر  رقم ٣٥٦٥٨ جنح مركز الزقازيق ضد صاحب مخزن مواد غذائية يعمل بدون ترخيص وتم ضبط ٢ طن لانشون بأنواع وأحجام وأوزان مختلفة وطن و٢٧٨ كيلو جبن بأنواعها مجهولي المصدر.

 

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المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية مباحث التموين حماية المستهلك الطب البيطري مديرية الصحه

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