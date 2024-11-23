السبت 23 نوفمبر 2024
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اختتام فعاليات القوافل التعليمية بأبو حماد ومنيا القمح بالشرقية

اختتام فعاليات القوافل
اختتام فعاليات القوافل التعليمية بأبوحماد ومنيا القمح

 أكد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن القوافل التعليمية شهدت إقبالًا كثيفًا وارتفاعا في نسبة الحضور من طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بالشرقية، المقامة بمدرسة أبو حماد الثانوية العسكرية بنين وقاعة العسال بإدارة أبو حماد التعليمية وبمقر نادي المعلمين بإدارة منيا القمح تحت شعار “نطور لنبني مستقبلا مستداما” بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والشباب والرياضة.  

تعليم الشرقية ينفذ فعالية لطلبة التربية الفكرية في ههيا

القوافل التعليمية بالشرقية -فيتو
القوافل التعليمية بالشرقية- فيتو

ختام فعاليات القوافل التعليمية في الشرقية  

 وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى ختام فعاليات القوافل التعليمية بإدارتي أبو حماد ومنيا القمح التعليمية، حيث شهدت إقبالا كثيفا من طلاب شهادتي الإعدادية والثانوية العامة، وأكد أن القوافل التعليمية مجانية وتضم نخبة ومجموعة من المعلمين  المتميزين وذوي الخبرات بجميع المواد الدراسية. 

القوافل التعليمية بالشرقية -فيتو
القوافل التعليمية بالشرقية- فيتو

تعليم الشرقية: نسعى لتحسين مستوى طلاب الثانوية العامة   

 وأكد أن هذه القوافل تهدف إلى تحسين مستوى طلاب الثانوية العامة بإدارتي أبو حماد ومنيا القمح  لتخفيف العبء المادي من الدروس الخصوصية عن كاهل أولياء الأمور، وتقديم شرح للمناهج الدراسية المقررة للطلاب أبناء مركزي أبو حماد ومنيا القمح في جميع المواد الدراسية. 

القوافل التعليمية بالشرقية -فيتو
القوافل التعليمية بالشرقية -فيتو

 ووجه محمد رمضان غريب  بضرورة تفعيل مجموعات الدعم تيسيرا على السادة أولياء الأمور وتقديم كافة الدعم والرعاية لتفعيلها، بالإضافة إلى مبادرة ساعة خير وإلى مساعدة الطلاب فى توصيل كافة المعلومات والروابط و الأكواد اللازمة للدخول على المنصات التعليمية والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين العملية التعليمية، بالإضافة إلى متابعة برامج القنوات التعليمية أثناء فترة تواجد الطلاب بالمنزل للاستفادة من البرامج والدروس المنهجية التي تقدمها القنوات التعليمية تنفيذا لتعليمات  وزير التربية والتعليم. 

القوافل التعليمية بالشرقية -فيتو
القوافل التعليمية بالشرقية -فيتو

وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة الشهيد إيهاب فتحى الابتدائية بأبوحماد

 وأشاد وكيل الوزارة بجهود مصطفى عبد السلام مدير عام إدارة أبو حماد التعليمية وعبد الشافي حسن مدير عام إدارة منيا القمح التعليمية وعلاء مرجل وكيل إدارة أبو حماد التعليمية ومديري المراحل الإعدادية والثانوية والقائمين على تنظيم القوافل التعليمية وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في المحاضرات بمحافظة الشرقية.  

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