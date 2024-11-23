العدد (640) من «فيتو» وأبرز عناوينه: التفاصيل الكاملة لخطة مواجهة أباطرة الغش فى امتحانات الثانوية العامة 2025
التفاصيل الكاملة لخطة مواجهة أباطرة الغش فى امتحانات الثانوية العامة 2025
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