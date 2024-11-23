السبت 23 نوفمبر 2024
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (640) من «فيتو» وأبرز عناوينه: التفاصيل الكاملة لخطة مواجهة أباطرة الغش فى امتحانات الثانوية العامة 2025

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الصفحة الأولى من العدد (640) من جريدة فيتو

التفاصيل الكاملة لخطة مواجهة أباطرة الغش فى امتحانات الثانوية العامة 2025

«فيتو» تقدم أكبر تغطية لفعاليات معرض ومؤتمر  Cairo ICT 2024

مفاجآت كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا فى مصر والعالم المشاركة فى النسخة 28

فوضى معامل التحاليل

قوانين قديمة.. غياب للرقابة.. دخلاء على المهنة.. وكوارث فى النتائج والتشخيص للمرضى

6 فئات تتصارع على كعكة الأرباح..  ومطالب عاجلة لإنقاذ القطاع قبل فوات الأوان

فنكوش صفقة التجديد لزيزو فى الزمالك

عصام كامل يكتب: وهم السلام وصراع الوجود

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