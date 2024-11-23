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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

تشيلسي،فيتو
تشيلسي،فيتو

 أعلن المديران الفنيان لفريقي تشيلسي وليستر سيتي  التشكيل الأساسي لمباراتهما التي  تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الـ12 بالدوري الإنجليزي.

 

تشكيل تشيلسي أمام ليستر سيتي 

حراسة المرمى: سانشيز 

خط الدفاع:  فوفونا، باديشيل، كولويل، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز، مادويكي.

خط الهجوم:كول بالمر، جواو فيليكس، جاكسون.

تشكيل ليستر سيتي أمام تشيلسي 

حراسة المرمى: هيرمانسين 

خط الدفاع: جيستن، ووت فيس، أوكولي، كريستيانسن 

خط الوسط: هاري وينكس , سوماري، نديدي، بلال الخانوس 

خط الهجوم: مكأتيير، جيمي فاردي.


موعد مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتى في الدوري الإنجليزي

 وتنطلق صافرة بداية اللقاء بين تشيلسي ضد ليستر سيتى اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وذلك على أرض ملعب كينج باور.


ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي

يأتي نادي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة حصدها من خلال اللعب في 11 مباراة، انتصر في 5 مباريات، وحقق التعادل في 4 مباريات، ووقع في فخ الهزيمة في مباراتين.

 بينما يقع نادي ليستر سيتى في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، حصل عليها أثناء خوضه 11 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الخسارة في 5 مباريات.


ونستعرض نتائج آخر ٤ مباريات بين الفريقين:

 تشيلسي فاز ٤ مقابل ٢، ١٧ مارس ٢٠٢٤.

 تشيلسي فاز ٣ مقابل ١، ١١ مارس ٢٠٢٣.

 تشيلسي فاز ٢ مقابل ١، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢.

 التعادل ١ مقابل ١، ١٩ مايو ٢٠٢٢.

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