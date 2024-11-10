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رياضة

تشيلسي وآرسنال، شوط أول سلبي في ديربي لندن بالدوري الإنجليزي (صور)

ارسنال وتشيلسي, فيتو
ارسنال وتشيلسي, فيتو

تشيلسي وأرسنال، تعادل فريق أرسنال مع نظيره تشيلسي سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج"، بديربي لندن في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل آرسنال أمام تشيلسي 

في حراسة المرمى: رايا

في خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - تيمبر.

في خط الوسط: رايس - توماس بارتي - أوديجارد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا - مارتينلي - هافرتز.

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تشكيل تشيلسي أمام آرسنال 

في حراسة المرمى: سانشيز.

في خط الدفاع: جوستو - فوفانا - كولويل - كوكوريا.

في خط الوسط: كايسيدو - بيدرو نيتو - لافيا.

في خط الهجوم: كول بالمر - مادويكي - جاكسون.

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تاريخ مواجهات تشيلسي مع أرسنال

 وقبل مباراة اليوم لعب الفريقين 64 مباراة في الدوري الإنجليزي بمسماه الجديد “بريميرليج” فاز أرسنال في 26 مباراة مقابل 20 فوز لتشيلسي وتعادلا في 18 مباراة.

 

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وأرسنال 

تذاع مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز السادس.

وتعرض آرسنال للخسارة في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي، أمام ليفربول ونيوكاسل يونايتد.

بينما سقط تشيلسي في فخ التعادل الإيجابي مع مانشستر يونايتد، في الجولة الماضية من البريميرليج، بهدف لمثله.

لا بديل عن الفوز 

ويخوض كلا الفريقين المباراة تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، حيث يعلم كل منهما أن خسارة المزيد من النقاط، ستعني تقليص حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويتساوى الفريقان برصيد 18 نقطة، ويبحث آرسنال عن العودة لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة، حيث خسر خارج ملعبه أمام بورنموث ونيوكاسل يونايتد، وتعادل مع ضيفه ليفربول.

وتضاعفت آلام فريق المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، في الفترة الأخيرة، عقب خسارته الموجعة 0/1 أمام مضيفه إنتر الإيطالي، الأربعاء، في دوري الأبطال، ليكتفي الفريق الملقب بـ(المدفعجية) بتحقيق فوزين فقط، مقابل تعادل وحيد و3 هزائم، في لقاءاته الستة الأخيرة بمختلف المسابقات.

وتبدو الأمور مغايرة نوعا ما لتشيلسي، الذي اقتنص نقطة من ملعب مانشستر يونايتد، بعدما تعادل معه 1/1 في المرحلة الماضية بالبطولة، قبل أن يحقق انتصارا كاسحا 8/0 على ضيفه إف سي نواه الأرميني، الخميس، في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويطمع تشيلسي في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق فوزه الأول على آرسنال منذ أغسطس 2021، عندما حسم الديربي لمصلحته 2/0 على ملعب الإمارات.

ومنذ ذلك الحين، تلقى تشيلسي 4 هزائم أمام آرسنال، وفرض التعادل نفسه على لقاء وحيد، خلال مبارياتهما الخمس الأخيرة بالبطولة العريقة.

كما يبحث تشيلسي عن حصد انتصاره الأول على آرسنال بملعب (ستامفورج بريدج)، الذي يستضيف المباراة المقبلة، منذ ما يزيد عن 6 أعوام، حيث يرجع آخر فوز له بمعقله ضد منافسه، إلى 18 أغسطس 2018، عندما تغلب عليه 3/2 في الدوري.

وتلقى بعدها البلوز 3 هزائم وحقق تعادلين، في المواجهات الخمس الأخيرة مع الجانرز، على هذا الملعب.

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