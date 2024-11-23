بعد واقعة مخدر الاغتصاب.. أبرز أنواع السموم البيضاء المركبة كيميائيًا.. الشابو والليسرجيك والكيتامين.. وهذه أغرب طرق تهريبها

المخدرات هي مواد تضر بالجسم وتؤثر سلبًا على العقل والنفس، وتختلف أنواع المخدرات تبعًا لمكوناتها الكيميائية وطرق تأثيرها على الجهاز العصبي، ولكن جميع أنواع المخدرات تشترك في تأثيراتها السلبية التي تمتد لتشمل الأفراد، والأسر، والمجتمعات بشكل عام، وبالإضافة إلى ذلك، تتطور أساليب تهريب المخدرات بشكل مستمر مما يتطلب تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لمكافحتها.

في هذا التقرير، نستعرض أخطر أنواع المخدرات، أغرب أساليب التهريب، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الأجهزة الأمنية لمكافحة هذا الخطر.

ويأتي ذلك بعد واقعة القبض على بلوجر شهيرة بتهمة الاتجار في مخدر الاغتصاب GHB.

أولًا: أغرب طرق التهريب التي يستخدمها تجار المخدرات

ويشهد عالم تهريب المخدرات العديد من الأساليب الغريبة التي يلجأ إليها المهربون لتفادي ضبط المخدرات. أبرز هذه الطرق تشمل:

ثقب خشب الفراشة: يتم وضع كميات كبيرة من الأقراص المخدرة داخل ثقوب دقيقة في خشب الفراشة، ثم يتم إعادة لصق الخشب باستخدام الغراء وتغطية الثقوب بالقماش لخداع رجال الجمارك.

التهريب عبر طوابع البريد: يتم خدش طوابع البريد المتداولة على الخطوط الجوية ويتم إزالة المواد المخدرة منها، مثل الهيروين أو الكوكايين، وإعادة تجميعها.

الأغراض اليومية: يتم تهريب المخدرات عبر معجون الأسنان، معجون الحلاقة، وأيضًا داخل عبوات زيت الشعر.

التهريب عبر الحيوانات: مثل تهريب الهيروين داخل ساقي الكلب الأماميتين أو داخل جبس على جسمه.

التهريب داخل الطعام: من الطرق الشائعة تهريب المخدرات داخل الطعام مثل الكنافة أو المحشي، حيث يتم إخفاء الحبوب أو الأقراص المخدرة بشكل يجعل اكتشافها صعبًا.

تهريب المخدرات داخل الأسماك: حيث يتم إخفاء المواد المخدرة داخل أحشاء الأسماك المملحة أو البطون.

ثانيًا: أسلحة رجال الأمن في مكافحة تهريب المخدرات

وتتصدى الأجهزة الأمنية لتهريب المخدرات بطرق متعددة تواكب تطور العصابات والمهربين، ومن أبرز الأسلحة التي يستخدمها رجال الأمن لمكافحة تهريب المخدرات:

التكنولوجيا المتقدمة: أصبح الاعتماد على الأجهزة الحديثة مثل أجهزة الأشعة المتطورة جزءًا أساسيًا من مكافحة التهريب، مثل جهاز الأشعة الألماني الذي يساعد على كشف المواد المخدرة والأسلحة داخل السيارات.

التعاون بين الأجهزة: تعمل الأجهزة الأمنية في وزارات الداخلية مع موظفي الجمارك لضبط عمليات التهريب من خلال تبادل المعلومات حول الطرق والأساليب المتبعة.

تقنيات المسح الإشعاعي: يتم استخدام أجهزة إشعاعية حديثة يمكنها الكشف عن المخدرات داخل الشحنات والبضائع عبر مسح سريع وفعال.

التدريب المتخصص: يتم تدريب فرق مكافحة المخدرات على التعرف على الأساليب المتطورة التي يستخدمها المهربون، مما يساعد في إحباط العديد من محاولات التهريب.

ثالثًا: أشهر أنواع المخدرات المصنعة والطبيعية وتأثيراتها على الجسم

تتنوع المخدرات بين المصنعة والطبيعية، ولكل نوع تأثيرات مختلفة على الجسم والعقل. ومن أبرز هذه الأنواع:

عقار GHB (عقار الاغتصاب): هذا المخدر يعد من أكثر المخدرات المصنعة خطورة. هو سائل عديم اللون والرائحة، ويؤثر بشكل رئيسي على الجهاز العصبي المركزي، حيث يبطئ النشاط العقلي ويجعل الشخص في حالة من النعاس أو الحيرة.

الشابو (أو الآيس أو الكريستال ميث): هو نوع من المخدرات الصناعية القوية التي تؤثر بشكل رئيسي على الجهاز العصبي، ويجعل الشخص في حالة من النشاط الزائد، وفي كثير من الأحيان يتسبب في الإدمان بعد أول تجربة.

الهيروين: يعد من أخطر المخدرات الأفيونية التي تؤثر على الجهاز العصبي وتسبب الشعور بالنعاس والتهدئة الشديدة. كما يزيد من إفراز مادة الدوبامين في المخ مما يؤدي إلى الشعور بالنشوة.

الكوكايين (الكراك): يتم استخراج الكوكايين من أوراق الكوكا، ويعمل على تحفيز إفراز الدوبامين في الدماغ، مما يسبب شعورًا شديدًا بالنشوة. ولكن تأثيراته على الجسم قد تكون مدمرة.

الماريجوانا (الحشيش): تعد من أكثر المخدرات الطبيعية شيوعًا. تسبب الماريجوانا شعورًا بالاسترخاء والنشوة، ولكنها قد تؤدي إلى مشاكل صحية طويلة المدى مثل اضطرابات الذاكرة والفصام.

حمض الليسرجيك (LSD): هو أحد المخدرات المهلوسة التي تسبب الهلاوس السمعية والبصرية. يجعل المدمن يرى الأشياء بشكل مختلف، ويؤثر على الإدراك الحسي بشكل عام.

الكيتامين: يعد من المخدرات المهلوسة والمستخدمة في التخدير، وله تأثيرات مشابهة للإدمان. يعطي شعورًا بالانفصال عن الواقع ويعزز الهلاوس.

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