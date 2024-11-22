القبض على خادمة فلبينية بتهمة سرقة بسمة وهبة بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على خادمة فلبينية، بتهمة سرقة خاتمين ألماظ من شقة الإعلامية بسمة وهبة بدائرة قسم شرطة اكتوبر.

كان رئيس مباحث أكتوبر ثانٍ تلقى بلاغا من الإعلامية بسمة وهبة، يفيد بسرقة مجوهرات من شقتها.

وباجراء التحريات والمعلومات، تبين أن وراء السرقة خادمة الإعلامية، وباعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة والتي تحمل الجنسية الفلبينية، وبمواجهتهما اعترفت بسرقة خاتمين ألماظ، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضها على النيابة العامة.

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