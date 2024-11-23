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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي بـ 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت

 «فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، في السطور التالية:

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو
  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 69 إلى 75 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 66 إلى 68 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة خليجي من 75 إلى 80 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 75 إلى 105 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر برانيس إسكندراني من 75 إلى 105 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 300 جنيه.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 300 جنيه.
  2. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 120 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان ممتاز من 160 إلى 240 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو مرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو بربون ممتاز من 190 إلى 290 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو بربون وسط من 100 إلى 170 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 245 جنيهًا.
  9. تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 620 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت

  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 175 جنيهًا حسب الحجم.
  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

 

 

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