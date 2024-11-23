السبت 23 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الغارة الإسرائيلية على وسط بيروت تستهدف رئيس قسم العمليات بحزب الله

الحرب على لبنان
الحرب على لبنان

 كشفت مصادر إسرائيلية لسكاي نيوز عربية أن المستهدف في الغارة الإسرائيلية العنيفة على مبنى في منطقة البسطة وسط بيروت، هو رئيس قسم العمليات في حزب الله محمد حيدر.

ولم يعرف بعد ما إذا كان المستهدف من حزب الله بين الضحايا الذين سقطوا جراء الغارة العنيفة.

من ناحية ثانية، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، التي استهدفت مبنى مؤلف من 8 طوابق في منطقة البسطة نفذت بواسطة 6 صواريخ يمكنها اختراق المخابئ.

 

وأشارت إلى أن الصواريخ خلفت عدد كبير من الإصابات بين المدنيين ودمار واسع في المباني.

وكان الوكالة ذكرت في تقرير سابق أن "غارة العدو الإسرائيلي على البسطة الفوقا في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح".

وأوضحت أن عمليات رفع الأنقاض ما زالت مستمرة.

وفي وقت لاحق، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على عدة مناطق في بيروت، شملت منطقة الحدت في الضاحية الجنوبية وحي العمروسية في منطقة الشويفات المحاذية لضاحية بيروت الجنوبية.

كما قتل شخصان في غارة إسرائيلية على شاطئ مدينة صور جنوبي لبنان.

 

غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

 تجددت الغارات الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن وجه الجيش تهديدات بالقصف، وطالب السكان بضرورة إخلاء العديد من المباني.

وأظهرت خريطة نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال أن المباني المستهدفة تقع في منطقتي الغبيري وحارة حريك بالضاحية الجنوبية.

وقبل قليل، شنت طائرات الاحتلال غارات غارات عنيفة على مناطق عدة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدفت غارة إسرائيلية، منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وتتعرض هذه المنطقة بصورة كثيفة لضربات متلاحقة.

وقال إن سكان الضاحية يترقبون بين لحظة وأخرى أن تستهدف غارة منازلهم، مشيرا إلى أنه منذ الثامنة من صباح الجمعة، تم رصد 10 غارات، ومع حلول ليلة السبت شن الاحتلال غارة عنيفة أخرى، وهذا يعني أن الضاحية الجنوبية بصدد مزيد من الضربات، وبصدد تصاعد مستمر للغارات يوما بعد يوم.

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الضاحية الجنوبية بيروت الغارة الإسرائيلية حزب الله رئيس قسم العمليات محمد حيدر

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