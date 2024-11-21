الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الجمعة 22- 11- 2024 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة، غدًا الجمعة، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الأرصاد الجوية تكشف المناطق المهددة بالسيول خلال الخريف

10 صور ترصد استمرار نوة المكنسة وهطول الأمطار في الإسكندرية

الأرصاد الجوية: طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،و على السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 18 والعظمى 27

العاصمة الإدارية: الصغرى 16 والعظمى 27

6 أكتوبر: الصغرى 15 والعظمى 26

بنها: الصغرى 17 والعظمى  26

الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 26

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 25

مطروح: الصغرى 16 والعظمى 24

سيوة: الصغرى 13   والعظمى 26

كاترين الصغرى 07 والعظمى 20

بورسعيد الصغرى 16 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 27

الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى  26

السويس: الصغرى 15 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 28

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 29

الفيوم: الصغرى 14  والعظمى 27

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 27

المنيا: الصغرى 13 والعظمى 27

أسيوط الصغرى 14 والعظمى 28

سوهاج الصغرى  13 والعظمى 28

الأقصر الصغرى 14 والعظمى 30

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 28

 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية  ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية  وشمال الصعيد.

 

هيئة الأرصاد الجوية تحذر من تقلبات جوية الأسبوع المقبل 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة الطقس، أنه سيكون هناك نشاطًا للرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة يومي الجمعة والسبت.

 وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج من 1:1.75 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد الجمعة أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج من 2:2.25 متر.

 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الأسبوع المقبل، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وتتمثل التقلبات الجوية في انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه سيكون هناك اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط يوم الأحد المقبل حيث يصل ارتفاع الأمواج من 4:5 درجات مئوية وتصل سرعة الرياح من 60:85 كم فى الساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية القاهرة الكبري انخفاض درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس درجات الحرارة غدا درجات الحرارة غدا الجمعة

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 22- 11- 2024

الأرصاد الجوية تكشف المناطق المهددة بالسيول خلال الخريف

درجات الحرارة اليوم الخميس 21- 11 - 2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21 - 11 - 2024

الأرصاد تكشف حقيقة تأثر مصر بظاهرتى النينو والنينيا

درجات الحرارة غدا الخميس 21-11-2024 فى مصر

أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا الخميس 21-11-2024

الأكثر قراءة

المتحدث العسكري للسيسي: هون على نفسك، والرئيس باكيا: هما يومين على وش الدنيا (فيديو)

خبيرة مصرفية تكشف أسباب تثبيت الفائدة وتوقعاتها للتضخم وسعر الدولار بالفترة المقبلة (فيديو)

متى يتم الإعلان عن زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترت؟ الشعبة ترد

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

توقفي عن الحديث، اتصال على الهواء يمنع الخارجية الروسية من التعليق على حادث خطير (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع الجمبري والبوري وانخفاض البلطي في سوق العبور

السيسي لضابط بالقوات البحرية: مصر أمانة في رقابكم وإوعى تغرك حالتك (فيديو)

خبيرة تكشف تأثير تثبيت المركزي لأسعار الفائدة على البورصة المصرية

منوعات

المزيد

السلطات الكويتية تسحب الجنسية من أكثر من 1600 شخص

شاهد، لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية

أشعلت مواقع التواصل بعد مباراة تايسون وبول، فتاة الحلبة تخرج عن صمتها 

سفينة نوح، تركي يصطحب حيواناته المتنوعة أينما ذهب

المزيد

خدمات

المزيد

8 حالات لرد اللوحات المعدنية للمرور

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلى

كام كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حرمان سكان غزة من الحياة، دوافع الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو وجالانت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعد بن أبي وقاص

هل الحزن درجة من درجات الوصول إلى الله؟، خالد الجندي يجيب (فيديو)

معنى سابغات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة سبأ

المزيد
الجريدة الرسمية