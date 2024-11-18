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وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

أيمن العلي، فيتو
أيمن العلي، فيتو

توفي اليوم أيمن العلي، المعروف بلقب "ملك جمال الأردن"، بعد صراع مرير مع مرض السرطان الذي غيّر ملامح حياته كما ملامح وجهه.

فيما نعى نشطاء ومؤثرون عبر وسائل التواصل، الشاب بكلمات حزينة ودعوات له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن صراعه مع المرض كان ملهمًا للكثيرين.

وكانت والدته أكدت خلال الأيام الأخيرة، أن حالته الصحية تدهورت، وأنه توقف عن تلقي العلاج الكيميائي، مكتفيًا بالمسكنات.

 


كما كتبت في كلمات مؤثرة، على حسابها في فيسبوك "كل أم تتمنى تكون هي المريضة بدل ابنها، لكن هذا قضاء الله ولا اعتراض. الحمد لله، وأسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تعاني مثل هذه اللحظات".

هذا وستقام صلاة الجنازة ظهر اليوم في  العاصمة عمان، حيث سيدفن في مقبرة سحاب، فيما يُقام العزاء في رابطة عرابة بمنطقة عرجان.

وكان أيمن كشف عن إصابته بالمرض عبر فيديو مؤثر نشره على حسابه في إنستجرام عام 2023، مؤكدًا حينها أنه لن يستسلم.

كما قال وقتها: "بإذن الله قدها، أهم شيء ادعولي وإن شاء الله ربنا يشفيني ويشفي كل مريض".

يشار إلى أن رحلة أيمن مع المرض لم تمر بصمت، فقد كان حريصًا على مشاركة تجربته مع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، متحدثًا عن تحدياته بروح إيجابية.

وفي أيامه الأخيرة، تصدرت صوره من داخل المستشفى مواقع التواصل، مع كلمات دعم ودعوات بالشفاء من محبيه.

 

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أيمن العلي ملك جمال الأردن مرض السرطان عرجان العاصمة عمان

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