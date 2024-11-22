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رياضة

فان ديرك يسجل هدف التعادل للاتحاد أمام الأهلي

الأهلي
الأهلي

سجل فان ديرك هدف التعادل لصالح الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الدقيقة 87؛ لتصبح النتيجة  1ـ1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وأهدر إمام عاشور ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعدما سدد كرة قوية علت مرمى حارس الاتحاد السكندري. 

وسجل عمرو السولية هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 66 من ركلة جزاء. 

تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري 

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.‏

خط الهجوم: محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.‏

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي أمام الاتحاد السكندري كل من: ‏مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ‏وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس.‏

 

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي 

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عبد الله بكري، مروان داوود

خط الوسط: مورو ساليفو، كريم الديب، ناصر ناصر

خط الهجوم: فان ديرك - إيمانويل أبياه - فادي فريد

 

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