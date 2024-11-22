الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الممتاز، البنك الأهلي يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول

البنك الأهلي
البنك الأهلي

تقدم فريق البنك الأهلي على بيراميدز بهدف نظيف في الشوط الأول، من اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وسجل هدف التقدم لصالح البنك الأهلي مدافع الفريق محمد عبد الغني في الدقيقة 45. 

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي 

وجاء تشكيل الفريق السماوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي  

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد حمدي - طارق علاء - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الدورى

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالى: 
حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى 

خط الدفاع: محمود الجزار، محمد عبد الغنى، إسحاق يعقوب، هشام صلاح 

خط الوسط : محمد فتحى، أحمد ربيع، سعيد سيمبورى، محمد إبراهيم 

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل 


وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: 
أحمد صبحى، محمد هلال، ياو أنور، أيمن أشرف، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، سيد نيمار، محمد بسيونى، جريندو.

ترتيب بيراميدز والبنك الأهلي 

 يحتل فريق بيراميدز المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من تعادل وانتصار بينما يأتي البنك الأهلي بالمركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري وذلك برصيد نقطة واحدة بعد تعادل وهزيمة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك الاهلي بيراميدز محمد عبد الغني

مواد متعلقة

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الدورى

الدوري المصري، رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل التحفظ على الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري

النيابة تبدأ التحقيق مع الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري بالشيخ زايد

أقوال الشيف الشربيني بواقعة الدهس: انتقلت لمكان الحادث بعد اتصال من نجل زوجتي

كان آخر يوم عمل له قبل زفافه، مدير ضحية سيارة الشربيني يكشف تفاصيل صادمة عن الحادث (صور)

آخر تحديث لأسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

شاهد على حادث دهس سيارة الشربيني للنيابة: المتهم كان يقود بسرعة جنونية وأطاح بالضحية

بعد اعتماد الضوابط، تعرف على أقل أسعار برامج الحج السياحي

بعد إيطاليا، دولة أوروبية ثانية تؤكد اعتقال نتنياهو حال وصوله أراضيها

منوعات

المزيد

كولا التمر، السعودية تطلق مشروبا جديدا من ثمار النخيل

لأول مرة، موسكو تستضيف مهرجان جزيرة العرائس

جزائري يلتهم خروفا يزن 15 كيلو خلال نصف ساعة فقط (فيديو)

ابتكار "أرق معكرونة في العالم"

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لأسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

بتخفيضات تصل لـ 50%، أسعار اللحوم والسلع الأساسية في سوق اليوم الواحد بحلوان (صور)

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم تحديد وقت معين بين الأذان والإقامة

بالأحاديث، 10 فضائل ليوم الجمعة

هل سيموت إبليس مثل باقي المخلوقات؟ رد حاسم من الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية