تبدأ من 5 جنيهات، ننشر أسعار الطماطم في الأسواق

سجلت أسعار الطماطم انخفاضات كبيرة في الأسواق، بعد فترة ارتفاعات كبيرة لمدة 3 شهور سابقة، لتعود الطماطم البلدي للانخفاض من معدلات سعرية تراوحت ما بين 25 و48 جنيهًا إلى أسعار تتراوح ما بين 5 و30 جنيهًا.

أسعار الطماطم اليوم، فيتو

سعر الطماطم في الأسواق الشعبية والراقية

وتستعرض «فيتو» سعر الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات، إضافة إلى سعر كيلو الطماطم في الأسواق الشعبية والراقية وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فضلًا عن أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ في السطور الأتية:

أسعار الطماطم اليوم، فيتو

كيلو الطماطم تبدأ من 7 جنيهات في الأسواق الشعبية

البداية مع المناطق الشعبية حيث تباع الطماطم في الأسواق بأسعار تبدأ من 7 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الطماطم اليوم، فيتو

5 كيلوات طماطم بـ 30 جنيهًا من خلال سيارات «تروسيكل»

بخلاف ذلك تباع الطماطم بسعر 5 كيلوات بـ 30 جنيهًا من خلال سيارات «تروسيكل» تجوب المناطق الشعبية، أي أن كيلو الطماطم يباع في هذا العرض بـ 6 جنيهات.

أسعار الطماطم اليوم، فيتو

سعر كيلو الطماطم في سوق العبور لحملة الخضراوات

أما عن سعر الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات، فتراوح سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

أسعار الطماطم اليوم، فيتو

سعر كيلو الطماطم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، انخفضت أسعار الطماطم في الأسواق مسجلة متوسط سعر قدره 14.9 جنيه.

الطماطم تبدأ من 5 جنيهات في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وتراوح أسعار كيلو الطماطم من 5 جنيهات أدنى سعر لها في الأسواق، و30 جنيهًا أعلى سعر للكيلو.

أسعار الطماطم اليوم، فيتو

انخفاض سعر الطماطم في السلاسل الغذائية

وفيما يخص أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى، التي أيضًا سجلت تراجعًا ملحوظًا، بعد فترة تخطت فيها أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية الـ 40 جنيهًا، بخلاف ارتفاع سعر الطماطم المافا والشيري إلى أسعار قياسية.

أسعار الطماطم اليوم، فيتو

أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

وجاء سعر الطماطم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية بعد الانخفاضات كالأتي:

أسعار الطماطم اليوم، فيتو

أسعار الطماطم البلدي في السلاسل الغذائية

تراوح سعر كيلو طماطم بلدي من 20 إلى 28 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو طماطم درجة أولى وزن 500 جرام نحو 33 جنيهًا.

أسعار الطماطم العضوية في السلاسل الغذائية

وعن أسعار الطماطم العضوية في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فهي كالأتي:

بلغ سعر طماطم مافا فاخرة وزن 750 جرامًا نحو 39 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو طماطم بيلكو نحو 46 جنيهًا.

بلغ سعر علبة طماطم شيري مافا وزن 500 جرام نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر طماطم شيري وزن 500 جرام نحو 73 جنيهًا.

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