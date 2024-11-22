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حوادث

سقوط عصابة الذهب والسبائك المغشوشة في الدقهلية

سقوط تشكيل عصابى
سقوط تشكيل عصابى لـ غش السبائك

نجح قطاع الأمن العام، في ضبط تشكيل عصابي بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامي في غش السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين.
 

سقوط تشكيل عصابى لـ غش السبائك الذهبية فى الدقهلية 
سقوط تشكيل عصابى لـ غش السبائك الذهبية فى الدقهلية 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (مالك محل لبيع المصوغات الذهبية ونجله، وعنصر إجرامي سبق اتهامه في عدد من القضايا الجنائية، أبرزها "سرقة، إخفاء مسروقات، تزوير، حريق عمد، مخدرات" - مقيمين بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى غش وتقليد السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين المترددين على محل الأول بعيار مغاير لعيارها الأصلى من خلال صهرها وإعادة خلطها بمعدن الفضة بالورشة ملك الأخير.  
 

 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم كمية من المضبوطات أبرزها (2 سبيكة ذهبية "مغشوشة" - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" – الأدوات والمعدات والخامات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
 

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