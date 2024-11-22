الجمعة 22 نوفمبر 2024
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حوادث

الداخلية تشن حملات بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات لضبط تجار المخدرات

تجار مخدرات، فيتو
تجار مخدرات، فيتو

  شنت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.
    


 وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط 69 قضية متنوعة، بإجمالى 83 متهما وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (77,620 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (12,150 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (11,675 كيلو جرام)، كمية من مخدر القنب "هيدرو" وزنت (7,250 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش الصناعى وزنت ( 2,150 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (200 جرام)، كمية من مخدر الكوكايين وزنت (30 جرامًا)، و(4637) قرصا مخدرا، (1800 قرص – 300 أمبول) مؤثرة، و(150) قرص إكستاسى، وتنفيذ (36) حكما قضائيا متنوعا.
  

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كما تم ضبط (فرد محلى – 4 طلقات – 9 سيارات – 4 دراجات نارية –30 قطعة سلاح أبيض - 6 ميزان حساس – 2 قطعة مشغولات ذهبية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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