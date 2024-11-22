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حوادث

ضبط 9 أشخاص لارتكابهم جرائم سرقة في القاهرة

ضبط لصوص، فيتو
ضبط لصوص، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط  9 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها سرقة السيارات والشقق والهواتف المحمولة.



كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزته حقيبة سفر بداخلها (بعض المتعلقات الشخصية – هاتف محمول ) من متحصلات واقعة سرقة واعترف بارتكابه  3 وقائع سرقة من داخل السيارات، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
 

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وتم ضبط ( 3 أشخاص ) بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامهم بمزالة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأجهزة المنزلية من المواطنين عقب إيهامهم بكونهم من شركات الصيانة ومساومتهم على إعادتها نظير مبلغ مالى، واعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى.



كما تم ضبط ( شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (مبالغ مالية "عملة أجنبية"- كمية من المشغولات الذهبية ) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الزيتون بأسلوب "التسلق" وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة - مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة").

 

 وأضافا بارتكابهما واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة متحصلات واقعة السرقة لدى عميليهما سيئي النية (مالك محل مشغولات فضية، جزار- مقيمان بمحافظة الجيزة ) تم ضبطهما.

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون (عاطلين"لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

 

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب  8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية ( عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة ) تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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