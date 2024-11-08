وزير التموين يستمع لمطالب شعبة المخابز بعد العقوبات المقررة على أصحاب المخابز.. وزير التموين: تفعيل لجان التظلمات.. وإعادة هيكلة منظومة الدعم.. ورقابة مشددة على المطاحن

استياء بين أصحاب المخابز بسبب لائحة العقوبات التي أقرها الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في القرار رقم رقم 175 لسنة 2024، بشأن ضبط منظومة الخبز البلدي المدعم.

العقوبات المقررة على أصحاب المخابز

وأقر وزير التموين عدد من العقوبات ضد بعض الأفعال تصل إلى غلق المخبز والغرامات المالية، أبرزها:

غلق المخبز بدون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.

خلط الدقيق المنصرف للمخبز من جهة الصرف المربوطة عليها المخبز بأي نوع آخر من الدقيق ولو كان بغرض تحسين جودة رغيف الخبز.

بيع أي سلعه بخلاف رغيف الخبز أو بيع أي رغيف خبز بخلاف نوع الخبز المرخص للمخبز بتصنيعه بيع الخبز بدون البطاقات التموينية الذكية.. وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية بتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة ستة أشهر.

استخدام ماكينة صرف الخبز في أي مكان آخر غير الأنشطة التموينية (مخبز سياحي حر سوبر ماركت أو غيرها)، وعليه يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية للتكلفة مع غلق المخبز لمدة 6 أشهر.

التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز (وجود أرصدة على ماكينة صرف الخبز وعدم وجود ما يعادلها من كميات دقيق بالمخبز)، عليه:

يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة، وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة مع خصم نسبة 25% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة، على أن يكون الخصم لمدة ثلاث أشهر.

اجتماع بين وزير التموين والشعبة العامة للمخابز

واجتمع وزير التموين، أمس الخميس، مع الشعبة العامة للمخابز واستمع إلى مطالب ومقترحات الشعبة المخابز، والتي تستهدف الحفاظ علي كافة اطراف المنظومة بما فيها اصحاب المخابز بصفتهم مقدمي خدمات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية ، وتمثلت مطالب الشعبة في الآتي:

تحسين جودة الدقيق لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات.

التأكيد على شركات البطاقات الذكية بتحسين مستوى الخدمات الذكية المقدمة من جانبها بما يساهم في انتظام عمل المنظومة بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

تفعيل دور لجان التظلمات بمديريات التموين للنظر في أي طلبات أو تظلمات يتقدم بها أصحاب المخابز والتي تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة التموين مدير المديرية بالمحافظة وكذلك رئيس شعبة المخابز في كل محافظة.

زيادة التوعية المشتركة بين مفتشي التموين وأصحاب المخابز حيث أن الهدف هو ليس توقيع العقوبات بل الحد من حدوث المخالفات.

وزير التموين: الرقابة المشددة على المطاحن لضمان جودة رغيف الخبز

وأكد وزير التموين الاهتمام البالغ بمطالب شعبة المخابز، والرقابة المشددة علي كافة المطاحن في القطاعين العام والخاص لضمان إنتاج دقيق مطابق للمواصفات ولكافة المعايير المعتمدة من أجل إنتاج رغيف خبز ذو جودة عالية مع أهمية المحافظة علي الوزن والسعر المقرر.

وزير التموين: تفعيل لجان التظلمات الخاصة بأصحاب المخابز

وشدد وزير التموين علي تفعيل دور لجان التظلمات الخاصة بأصحاب المخابز بمديريات التموين والنظر في أي طلبات أو تظلمات تقدم بكل جديه ومراعاة حرص الجميع علي حل اي معوقات قد تظهر أثناء تطبيق القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة للعمل، موضحا أن هدف الوزارة الأساسي هو تنظيم واستقرار عمل منظومة الخبز البلدي المدعم ورفع الوعي لدى كافة المتعاملين في هذه المنظومة.

وزير التموين: إعادة هيكلة منظومة الدعم سواء دعم سلعي أو خبز

كما أكد وزير التموين، أن توجه وزارة التموين خلال الفترة القادمة هو إعادة هيكلة منظومة الدعم بهدف تحقيق النفع لكافة المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وبمشاركة أصحاب كافة المنشآت التموينية بما فيها المطاحن والمخابز وبدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي والتي تعمل جميعها في خدمة المواطن المصري صاحب الحق الأصيل في هذه المنظومة.

وزير التموين: النظر في تظلمات أصحاب المخابز المحرر ضدهم محاضر

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير مديرية التموين، وعضوية وكيل المديرية، مدير إدارة الشئون القانونية، مدير إدارة الرقابة التموينية، مدير إدارة شؤون التموين، رئيس شعبة المخابز بالمحافظة، ممثل عن الشركة المسؤولة عن تشغيل المنظومة.

وأكدت وزارة التموين أن الهدف من تلك اللجان، النظر في تظلمات أصحاب المخابز المحرر ضدهم محاضر طبقًا لأحكام قرارات وزارة التموين بشأن ضوابط عمل المخابز والعقوبات المقررة لهم.

ويقدم التظلم من صاحب المخبز أو المدير المسئول خلال 15 يومًا من تاريخ علمه بتحرير المحضر على أن يتضمن تظلمه الأسباب المؤيدة له مرفقًا به صورة الرقم القومي لصاحب النشاط أو المدير المسئول سارية، وصورة من صفحة بيانات سجل الزيارات الخاص بالمخبز، وصفحة يوم تحرير المحضر، مع تقديم الأصل للاطلاع، ودليل تاريخ علمه بالواقعة، وكذلك أي مستندات أخرى تؤيد أسباب تظلمه.

وأشارت وزارة التموين إلى أنه يتم اللجنة تقوم بالفصل في التظلم خلال 15 يومًا.

وأوضحت وزارة التموين أن تحصيل كافة المبالغ المستحقة على المخابز المخالفة وفقًا لأحكام هذا القرار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.