انتخابات رفع الأثقال والجودو على صفيح ساخن.. صراع شرس بين 6 مرشحين بانتخابات الجودو.. وثنائي يتنافس على مقعد الرئيس برفع الأثقال

أحداث ساخنة تشهدها الساحة الرياضية اليوم بحلول موعد انعقاد الجمعية العمومية لاتحادي الجودو ورفع الاثقال، حيث ستكون البداية مع الجودو، وتعقد الجمعية العمومية لاتحاد الجودو، اجتماعًا مهمًّا، اليوم الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة شئون الاتحاد لـ4 سنوات مقبلة.

وتقام الجمعية العمومية في الثانية ظهر اليوم، بالقاعة الرئيسية في مقر اللجنة الأولمبية المصرية داخل ستاد القاهرة.

الجمعية العمومية لاتحاد الجودو

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الجودو 34 هيئة وهي: “نادي الطيران، الشمس، العبور، سموحة، الجيش، الزهور، المؤسسة العسكرية بالهايكستب، الزمالك، أصحاب الجياد، الاتحاد السكندري، الرواد، الحوار، 23 يوليو، وادي دجلة، المؤسسة العسكرية بالمنيا، المؤسسة العسكرية بأسيوط، مدينة نصر، الناصرية، اتحاد الشرطة، الشال والمنشية، الصيد الدقي، المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية، جزيرة الورد، الرباط والأنوار، صيد المحلة، تجديف منصورة، المؤسسة العسكرية بالإسكندرية، بورسعيد، سبورتنج، جلدية، المؤسسة العسكرية بالسويس، هليوبوليس، بلدية المحلة، ومليج“.

وحسب اللائحة يتشكل مجلس إدارة اتحاد الجودو من رئيس و7 أعضاء، يتم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية اليوم.

قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد الجودو

ويتنافس على رئاسة الاتحاد كل من:

مرزوق علي - أحمد الهجرسى - هشام مصباح - محمد مطيع - أحمد صابر - محمد مصطفى.

ويتنافس على العضوية كل من:

طارق محمد - حسام الدين صالح - أحمد إبراهيم - عمرو مكرم - هشام عبد العزيز - فوزي الهلباوي - هشام دسوقي - خالد المعتز - عصام الدين عامر - طارق صلاح الدين - خالد جميل - مصطفى مجدي غريب - عمر عبد العظيم - أحمد عبد الحميد - عمرو أشرف محجوب - محمد سيد - إيهاب أبوزيد - محمد أشرف - ياسر أحمد - ياسر عبد العزيز - أحمد رياض المنشاوي.

انتخابات ساخنة فى رفع الاثقال

وعلى مستوى رفع الأثقال، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال اجتماعا مهما، اليوم الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة شئون الاتحاد لـ4 سنوات مقبلة.

موعد انتخابات اتحاد رفع الأثقال

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد رفع الأثقال في الرابعة عصرا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال

وتضم عدد الهيئات في الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال 16 هيئة وهي:”نادى كهرباء القاهرة، نادى كهرباء طلخا، نادی 23 يوليو، نادى المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية، نادى المؤسسة العسكرية بأسيوط، نادى المؤسسة العسكرية بالهايكستب، نادي شباب ناصر بالفيوم، نادي كهرباء الإسماعيلية، نادى الترسانة، نادي طلائع الجيش، نادى المؤسسة العسكرية بالإسكندرية، نادى المؤسسة العسكرية بالمنيا، نادي الفرسان، نادي ناصر الجيزة، النادي القومي، نادي غرب البلد".

ويتكون مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال من رئيس ونائب وأمين صندوق وسكرتير عام و4 أعضاء.

قائمة المرشحين في انتخابات رفع الأثقال

ويتنافس على مقعد رئاسة الاتحاد المصري لرفع الأثقال الثنائي: “محمد عبد المقصود، وعمرو رمضان“.

وعلى منصب نائب الرئيس: “أحمد سمير، وإيهاب عثمان“، بينما على منصب أمين الصندوق الثنائى: “مصطفى راغب، وأحمد مصطفى عبد الحليم“.

ونجح في منصب سكرتير عام للاتحاد بالتزكية، محمد إحسان لعدم وجود مرشح أمامه.

وعلى منصب العضوية يتنافس 8 أشخاص وهم: “إنجا سيد محمود، محمد فاروق، محمد أيمن فؤاد، علي محمد عبد الكريم، محمد سمير السيد، محمد بكر السيد، محمد محمد عبده، محمد رمضان يوسف“.



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