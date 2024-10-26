الأحد 27 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

بطلة رفع الأثقال أمام السيسي: كنت محرومة من نزول البحر والرئيس صالحني عليه

بطلة رفع الأثقال
بطلة رفع الأثقال البرالمبي نادية فكري، فيتو
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وجهت بطلة رفع الأثقال البارالمبية نادية فكري، الحاصلة على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب في باريس، رسالة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدمة الشكر على الدعم المقدم لأبطال التحدي من ذوي الهمم في كل الألعاب، وعلى الصعيد الشخصي والإنساني.

 

رسالة نادية فكري للسيسي

وقالت نادية فكري: "في حاجة كنت نفسي أعملها بقالي كتير ومحرومة منها وهي إني أنزل البحر.. والرئيس السيسي عملنا مكان مهيئ لينا إننا ننزل البحر بمنتهى السهولة، الحمد لله الرئيس السيسي صالحني على البحر.

 

السيسي يصفق لنادية فكري

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لها خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بذكري انتصارات أكتوبر في استاد العاصمة الإدارية، مصفقا لجهدها وإنجازها.

وكان قد أعلن اتحاد القبائل والعائلات المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الحدث قائلًا: انتظرونا في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروض فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين.
 

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