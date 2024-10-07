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رياضة

رفع الأثقال، علاء حسن يتقدم باستقالته من تدريب المنتخبات

علاء حسن، فيتو
علاء حسن، فيتو

رفع الأثقال، تقدم علاء حسن المدير الفني لمنتخبات رفع الأثقال باستقالته من منصبه، بعد سلسلة من الأزمات التي سيطرت على عمل المنتخبات خلال الفترة الأخيرة.

استقالة علاء حسن من تدريب منتخب الأثقال

وعلمت “فيتو”، أن علاء حسن تقدم باستقالته من منصبه خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، وتم عرضها على أعضاء المجلس.

وأنهى منتخب رفع الأثقال مشاركته مؤخرا في منافسات بطولة العالم للشباب التي أقيمت في إسبانيا، وحصد لاعبينا 10 ميداليات متنوعة.

 

قائمة منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم

وتضم قائمة منتخب رفع الأثقال في البطولة كل من، سيد علي وأحمد جمال وعبد الرحمن يونس والسيد ضيف ومحمود حسني وحنين أحمد وشمس أحمد ورحمة أحمد.

 

وكان منتخب رفع الأثقال قد أنهى مؤخرا مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحصد المنتخب الوطني فضية وحيدة جاءت من خلال سارة سمير في منافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

 

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