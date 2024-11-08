الجمعة 08 نوفمبر 2024
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محافظات

عروض فنية على مسرح ثقافة الإسماعيلية (صور)

جانب من العروض، فيتو
جانب من العروض، فيتو

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، عددا من العروض الفنية الأسبوعية للفرق المختلفة ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة.

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أبرز العروض الخاصة بالفرق 

وشملت العروض مجموعة من الأغنيات التراثية منها افتتاحية فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، (إسماعيلية ياالي هواكي، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أنا الإسماعيلي، أبويا وصاني، الله الله يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها)، بالإضافة لعزف منفرد على السمسمية للفنان أحمد يحيى مولر مدرب الفرقة.
 

جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو

جاء ذلك ضمن فعاليات إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وإدارة الدكتور شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، اشراف اسلام البنا مدير القصر. 

جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو

عروض فرقة الفنون الشعبية للأطفال  

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية للأطفال عروضا فنية بقيادة مصطفى محمود والتي قدمت مجموعة من الفقرات الفنية علي أنغام السمسمية منها (ساره الليل، عدى النهار علينا، الجرادل). 

جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو

ورشة لتدوير خامات البيئة 

كما نظم القصر ورشة تدوير خامات البيئة وعمل اشكال فنيه ضمن برنامج التحسين والحفاظ على المناخ بمدرسة الشهداء الاعدادية بنات، تدريب سهى حسن. 

جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو

 

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