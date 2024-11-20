تحرك غربي ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن دبلوماسيين، أن الدول الغربية قدمت رسميا قرارا ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

التطور السريع لبرنامج طهران

وقررت الدول الأوروبية والولايات المتحدة تعزيز الضغوط على إيران عبر إصدار قرار يندد بعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماع محافظيها ابتداء من الأربعاء في فيينا.

ويتوقع طرح قرار حاسم في الساعات المقبلة على أن يتم التصويت عليه، الخميس، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس".

وتقدم بريطانيا وفرنسا وألمانيا ـ بدعم من الولايات المتحدة ـ القرار ضد إيران، في وقت زادت فيه المخاوف بشأن التطور السريع لبرنامج طهران النووي.

وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري، وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.

وأفاد تقرير للوكالة، الثلاثاء الماضي، بأن إيران بدأت تحضيرات "لوقف زيادة" مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وخلال زيارة مديرها العام رافاييل غروسي، الأسبوع الماضي، "تحققت الوكالة في موقعي نطنز وفوردو النوويين من أن إيران بدأت في تحضيرات تهدف إلى وقف زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 60%"، وهو مستوى يقترب من 90% المطلوب لتطوير سلاح ذري".

اليورانيوم المخصب تجاوز بـ32 مرة

وبحسب التقرير، فإن مخزون طهران المقدر من اليورانيوم المخصب تجاوز بـ32 مرة الحد الوارد في اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى العالمية للحد من برنامجها النووي.

ووفقًا للتقرير، فإن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قُدِّر بنحو 6604.4 كيلوجرام اعتبارا من 26 أكتوبر، بزيادة 852.6 كيلوجرام عن التقرير الفصلي الأخير في أغسطس.

وعقب نشر التقرير، قال دبلوماسي كبير لوكالة "فرانس برس" إن القوى الغربية ستمضي قدمًا في القرار الذي تعتزم تقديمه في وقت متأخر الثلاثاء، معربًا عن "شكوك" حيال العرض "المخادع إلى حد ما" الذي قدمته إيران في اللحظة الأخيرة للحد من مخزونها من اليورانيوم.

وأكد دبلوماسي كبير آخر "بناء على الخبرة السابقة" أن العرض الأخير الذي قدمته إيران "لن يصمد" على الأرجح بعد طرح القرار على الطاولة.

مشروع القرار ضد إيران

وكان جروسي زار الأسبوع الماضي إيران وتوجه إلى موقعين نوويين مهمين، فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه يريد تبديد "الشكوك والغموض" بشأن برنامج طهران

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، على قناتها على تطبيق "تليجرام"، اليوم الأربعاء، أن الوزير عباس عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي أن مشروع القرار ضد إيران الذي دفعت به ثلاث قوى أوروبية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيعقد الأمور".

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