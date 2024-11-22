جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية تنعى المونولوجست عادل الفار

عادل الفار، نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، الفنان والمونولوجست عادل الفار الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة عادل الفار

وقالت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية في نعيها: "خالص التعازي لعضو الجمعية الأستاذ/ شكري محجوب في وفاة شقيقه الفنان عادل الفار تقبله الله بأفضل قبول وأسكنه فسيح جناته".



ونقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي مع الدعاء أن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وأعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وفاة الفنان عادل الفار، بعد دخوله في وعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية.

وكتب الفنان مصطفى كامل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله الفنان الكبير والأخ العزيز الأستاذ عادل الفار”.

كما أوضح أنه سوف تشيع جنازة الفنان عادل الفار اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر بجوار مجمع سيتي ستارز.

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