عادل الفار، المونولوجست الذي أضحك الجميع ومات حزينا من تجاهل الفنانين له

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة المونولوجست الأشهر في مصر والعالم العربي عادل الفار بعد صراع طويل مع المرض لأكثر من 5 سنوات، وبرغم أنه اشتهر بخفة دمه ورشاقته على المسرح وأسلوبه الفريد الذي جذب الجمهور إليه إلا أن حياة الكوميديان لم تخلُ من الحزن والمآسي العديدة، ففي الوقت الذي كان يصر على رسم الضحكة على وجوه الجمهور كان يحارب هو أزماته العديدة والمتتالية.

عادل الفار يخسر كل ثروته بسبب “الشقاوة”

لم يتخذ الفار فن المونولوج مهنة أو عملًا وإنما كان بمنزلة عشقًا له، والذي دفعه لإنتاج آخر ألبوماته “الشاب الهلهل” في عام 2008م من أمواله الخاصة في سبيل إكمال مشواره الفني وعدم التوقف عن غناء المونولوج، والذي كان السبب الأول في تعسره المادي، بعد فشل الألبوم المكون من 10 أغان خسر جزءًا كبيرًا من أمواله.

كما خسر عادل الفار جزءًا كبيرًا (إن لم يكن كلها) بسبب “الشقاوة” كما صرح سابقًا في مقابلته بإحدى الصحف، مؤكدًا أن سبب خسارته الكثير من أمواله هو أنه لم يحسب حساب تغير الأحوال، مؤكدًا أنه يعيش وأسرته من خلال المعاش الذي يتحصل عليه باعتباره كان موظفًا في شركة الكهرباء، فقال: “المبلغ كويس معيشني وساترني، كسبت فلوس كتير في فترة التسعينيات حتى بداية الألفية الجديدة كنت يوميًّا أقدم نحو 5 أو 6 حفلات، عملت فلوس كتير جدًّا كلها راحت في الهوا والشقاوة، كنت بصرف على أصحابي وحبايبي ونسهر ونعاكس بنات”.

إصابة عادل الفار بسرطان الكبد

ولم تكن الأزمات المالية وحدها هي التي يواجهها عادل الفار وإنما الصحية كذلك، وأصيب بسرطان الكبد منذ 5 سنوات والذي ظل يعاني منه ويتم نقله للعناية المركزة مرارًا وتكرارًا إثر وقوعه في غيبوبات عديدة هذا بالإضافة إلى فيروس سي وانتشار ورم في البروستاتا ومرض السكري في آخر أيامه.

وفاة نجل عادل الفار بالإدمان

وكشف الراحل عادل الفار في تصريحات متلفزة أخيرة عن كواليس وفاة نجله إثر المخدرات، فقال: “ابني كان بياخد مني فلوس كتير، ودي الغلطة اللي وقعت فيها، وأنا في الوقت ده كنت بشتغل كتير ودايمًا مشغول عنه، واكتشفت في الآخر إنه مدمن، وا انتكس كتير لحد ما اتوفى.”

وأكد على ندمه الشديد لإعلانه سبب وفاة نجلة، مضيفًا: “ندمت كثيرًا على إعلاني إدمان ابني للمخدرات وأسرتي كانت غاضبة مني، ولكنهم كانوا يعلمون أنني كنت متأثرًا نفسيًّا مما وصل إليه، كنت أتمنى رؤيته قبل وفاته، ولكن القدر لم يمهلني رؤيته”.

وكشف الفار أنه حاول مساعدته من خلال إدخاله ثلاث مصحات علاجية، لكنه انتكس عدة مرات حتى توفي، كما أنه قد تعرض هو الآخر لوعكة صحية قبل وفاة ابنه في فبراير 2022، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة بعد معاناته مع عدة مشاكل صحية، بما في ذلك مضاعفات نتيجة علاج فيروس 'سي' ونسبة تليف في الكبد.

عادل الفار: كنت بجامل الجميع وما لقيتش حد يسأل عليَّ لما كبرت

وكشف عادل الفار في السنوات الأخيرة من حياته عن حالته المادية المتعثرة حيث لم يكن يجد المال للإنفاق على نفسه، كما أنه كان يتلقي المساعدة من عدد من الفنانين وأبرزهم ياسر ورامز جلال.

كما عاتب الفار كذلك على تجاهل عدد من أصدقائه السابقين له في حياته، وقال إنه لا يتواصل معه أحد من أجل الاطمئنان على حالته الصحية أو الاهتمام به، وقال في أحد البرامج الإذاعية: “دلوقت مفيش حد بيسأل عليَّ، خالد عجاج بتصل به ما بيردش وبزعل جدًّا، وأتصل تاني يرد ويقول لي واحشني أوي طيب أنا واحشك ما تبقى ترد عليَّ”.

وأكد المونولوجست أنه كان يجامل جميع الفنانين بدون مقابل ولكن حين تعثر وأصبح مريضًا لم يجد من يطمئن على حالته الصحية.

وفاة عادل الفار

وأعلن مصطفى كامل وفاة الفنان عادل الفار مساء أمس الخميس، بعد صراع من المرض، حيث كان يرقد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالقاهرة، وكان يعاني من أمراض الكبد، الذي تسبب في دخوله في غيبوبة أكثرة من مرة على مدار الأشهر الماضية.

المونولوجست عادل الفار

ويذكر أن عادل الفار مونولوجست مصري ولد في ٢٠ ديسمبر من عام ١٩٦١، بدأ مسيرته الفنية في الثمانينيات بالعمل في الأفراح والملاهي الليلية.

بدأ مسيرته الفنية بالسينما في التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية بالتليفزيون، والسينما، ومن أهم أفلامه "هيستيريا" ١٩٩٨ "شجيع السيما" ٢٠٠٠ و"زكية زكريا فى البرلمان " ٢٠٠١ و" حارة البنات " ٢٠٠٥ و"بون سواريه"٢٠١٠ ومن أهم مسلسلاته "الكومي" ٢٠٠١ و"٩ شارع السلام" ٢٠٠٣ و"دائرة الاشتباه" ٢٠٠٦ و"صاحب السعادة" ٢٠١٤.

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