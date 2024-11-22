ياسر ريان: مصطفى شوبير أفضل من عواد وموهوب على والده

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن المقارنة بين مصطفى شوبير حارس فريق الأهلي ومحمد عواد حارس الزمالك.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "مصطفى شوبير أكثر حارس تعرض للضغوطات ورغم ذلك دائمًا يقدم مردودًا فنيًّا رائعًا".

وأضاف: "مصطفى شوبير ليس حارسًا صغيرًا ويستحق اللعب بشكل أساسي، عواد حارس كويس لكن مصطفى شوبير أفضل منه ويفوق والده لأنه موهوب".

وأكمل: "حسام حسن له الحق في اختيار قائمته واللاعبين الذين يشاركون بشكل أساسي، ومن وجهة نظري الشناوي وشوبير وعواد هم حراس المنتخب في الفترة المقبلة".

واختتم حديثه قائلًا: "محمد الشناوي صمم على التواجد في مباراة الرأس الأخضر لحمل شارة قيادة المنتخب، المشاركة بشكل أساسي مع النادي أحد أهم الشروط للتواجد في المنتخب الوطني".

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

وقاد حسام حسن منتخب مصر للمحافظة على سجله خاليًا من الهزائم في المباريات الرسمية.

ونجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن في تصدر مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم 2026 بعدما حصد 10 نقاط.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن رسميًّا لـ كأس أمم إفريقيا 2025.

وقاد العميد منتخب مصر في 10 مباريات منها 8 مواجهات رسمية، إلى جانب مباراتين وديتين.

فاز منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن في 5 مباريات رسمية كما فاز في مباراة ودية واحدة.

خسر منتخب مصر الوطني تحت قيادة حسام حسن مباراة ودية وحيدة.

تعادل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن في 3 مباريات.

وسجل منتخب مصر بقيادة حسام حسن 18 هدفًا واستقبلت شباك الفراعنة 8 أهداف.

وأنهى منتخب مصر ارتباطاته الرسمية خلال العام الحالي 2024، وينتظر استئناف مبارياته الرسمية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة والفريق المنافس

ستكون أول مباراة رسمية قادمة لمنتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، يوم 17 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

نتائج منتخب مصر السابقة في تصفيات المونديال

وخاض منتخب مصر 4 مواجهات خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، نجح في تحقيق الفوز خلال 3 منها، وكان التعادل حاضرًا في مواجهة وحيدة.

في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، فاز منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة 6 - 0.

وفي الجولة الثانية، حقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بنتيجة 2 - 0.

وفي الجولة الثالثة، انتصر «الفراعنة»، على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2 - 1.

وخلال الجولة الرابعة، تعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو بنتيجة 1 - 1.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

1- منتخب مصر 10 نقاط.

2- غينيا بيساو 6 نقاط.

3- بوركينا فاسو 5 نقاط.

4- سيراليون 5 نقاط.

5- إثيوبيا 3 نقاط.

6- جيبوتي نقطة وحيدة.

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