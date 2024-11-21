خبيرة تكشف تأثير تثبيت المركزي لأسعار الفائدة على البورصة المصرية

البورصة المصرية، قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية شهدت على مدار العام الجاري كثيرًا من الارتفاعات والأرباح، حيث استطاعت أن تحصد العديد من القمم بالصعود وجنى الأرباح ، بالإضافة إلى ما شهدته مؤخرا خلال جلسات الأسبوع من طرح لأسهم المصرف المتحد وهو ما سيضيف للسوق حيوية، مشيرة إلى أن هذه الارتفاعات حصلت في وقت شهدت فيه قيمة الجنيه المصري انخفاضًا كبيرًا، ولا تزال هناك توقعات بتراجع الجنيه أمام الدولار.

مؤشرات - فيتو

تثبيت المركزي لأسعار الفائدة وتأثيره على البورصة المصرية



وأضافت سليم لـ “فيتو” أن تثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة مساء اليوم الخميس جاء في صالح سوق المال، حيث أن صعود البورصة يعكس اتجاهًا عامًا بين المستثمرين للتحوط من أجل المحافظة على قيمة المدخرات، مؤكدة أن هذا الاتجاه ما يزال موجودًا حتى الآن، لكن ما يحصل الآن هو أننا نرى بعض التباطؤ بسبب عمليات من جني الأرباح ساهمت في تراجع السوق بصورة نسبية.

وتابعت قائلة: قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة اليوم، من المفترض أن يكون خطوة لدعم السوق ومن المنتظر أن نشهد جلسات تداول ذات قمم تاريخية خلال المتبقي من شهر نوفمبر الجاري.

ماجى سليم - فيتو

البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب.

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75، وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها الأخير.

البنك المركزى المصرى - فيتو

ماذا حدث فى اجتماع البنك المركزى الأخير؟

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق (السادس خلال 2024)، والذي عُقد في 17 أكتوبر الماضي، من خلال الإبقاء على أسعار العائد الأساسية كما هي عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.

كما أسفر اجتماع البنك المركزي الخامس، الخميس 5 سبتمبر 2024، عن تثبيت سعر الفائدة والإبقاء على سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا الرابع، الخميس 18 يوليو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا