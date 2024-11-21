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اقتصاد

البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

البنك المركزي، فيتو
البنك المركزي، فيتو

البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافق  21 نوفمبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب. 

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75، وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها الأخير. 

 

البنك المركزى المصرى - فيتو 
البنك المركزى المصرى - فيتو 

ماذا حدث فى اجتماع البنك المركزى الأخير؟ 

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق (السادس خلال 2024)، والذي عُقد في 17 أكتوبر الماضي، من خلال الإبقاء على أسعار العائد الأساسية كما هي عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.

كما أسفر اجتماع البنك المركزي الخامس، الخميس 5 سبتمبر 2024، عن تثبيت سعر الفائدة والإبقاء على سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا الرابع، الخميس 18 يوليو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

 

 

 

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