سيول تهدد سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء بسبب منخفض السودان الموسمي.. توقعات بزيادة معدل سقوط الأمطار.. تساقط حبات الثلج في هذه المناطق.. وتحذير من الشبورة المائية غدا

تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض التدريجى وتزداد فرص سقوط الأمطار مع دخول النصف الثانى من فصل الخريف، والذى يحمل بعض سمات فصل الشتاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، يتأثرون بامتداد منخفض السودان الموسمي الذى يؤدى إلى سقوط الأمطار الغزيرة وفى خريف هذا العام تزيد معدلات تكون السيول على المناطق الجبلية لسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد وسيناء.

وأكدت الأرصاد الجوية أن من سمات فصل الخريف سقوط الأمطار والسيول، وفى ظل التغييرات المناخية فإن خريف هذا العام يشهد زيادة فى معدل سقوط الأمطار وذلك أثناء حالات عدم الاستقرار التى تتعرض لها البلاد خاصة فى السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

وشددت أنه أحيانا يتواجد منخفض جوى شديد البرودة فى طبقات الجو العليا لتهيئ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التى تتسبب فى سقوط الأمطار المصحوبة بحبات الثلج على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من أمطار خفيفة غدا الثلاثاء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتكون هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ونشاط للرياح على جنوب سيناء.

حالة الطقس الثلاثاء

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة نهارا على جنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 18 والعظمى 25

العاصمة الإدارية: الصغرى 17 والعظمى 26

6 أكتوبر: الصغرى 17 والعظمى 26

بنها: الصغرى 18 والعظمى 25

الإسكندرية: الصغرى 16 والعظمى 25

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 23

مطروح: الصغرى 14 والعظمى 24

سيوة: الصغرى 12 والعظمى 24

كاترين الصغرى 09 والعظمى 18

بورسعيد الصغرى 17 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 18 والعظمى 24

الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 26

السويس: الصغرى 16 والعظمى 25

شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 31

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 30

الفيوم: الصغرى 14 والعظمى 26

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 26

المنيا: الصغرى 11 والعظمى 25

أسيوط الصغرى 12 والعظمى 25

سوهاج الصغرى 16 والعظمى 27

الأقصر الصغرى 16 والعظمى 29

أسوان: الصغرى 16 والعظمى 30