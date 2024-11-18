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انطلاق فعاليات دورة اللغة العربية للأئمة والمفتشين بـ أوقاف جنوب سيناء

اوقاف جنوب سيناء
اوقاف جنوب سيناء

انطلقت فعاليات دورة اللغة العربية للأئمة والمفتشين بمديرية أوقاف محافظة جنوب سيناء،  بقاعة التدريس بالمديرية وعبر تقنية الزووم للإدارات الفرعية وبمشاركة جامعة الأزهر الشريف كلية العلوم الأزهرية.

دورة اللغة العربية بجنوب سيناء 


وشارك في الدورة كل من  الدكتور هشام عبد السلام جاد وكيل كلية العلوم الأزهرية، أستاذ الأدب والبلاغة، والدكتور رفيق أحمد الشنهابي أستاذ اللغويات بالكلية .


كما حضر جميع الأئمة والمفتشين سواء بالحضور الفعلي لأئمة طور سيناء أو الإلكتروني عبر الزووم لباقي الإدارات.

 

وأشاد الدارسين خلال المحاضرات بتلك  الخطوة والتي جاءت ضمن النهج الجديد الذي تتبناه الوزارة ضمن الخطة الشاملة لتعزيز الوعي اللغوي لدى الأئمة مما يساهم في ثقل اللغة لديهم وتحسين جودتها في إطار تجديد الخطاب الديني حيث تعتبر اللغة العربية ركنا أساسيا لفهم النصوص الدينية واستيعاب معانيها.


وتستمر الدورة لمدة أسبوعين يعقد في نهايتها إمتحان شفوي وتحريري يثاب الناجح فيها بمبلغ مالي تشجيعا له علي الاستمرار في تطوير نفسه وهذه الدورة تتضمن دراسة كتاب متن الأزهرية الذي يعد من الكتب الأساسية في علم النحو بالإضافة إلى كتاب الجوهر المكنون الذي يشرح الجوانب الأساسية لعلم البلاغة ويهدف إلى تمكين المشاركين من فهم عميق للأدب العربي وأساليبه الرفيعة، كما تعنى الدورات بتقديم تطبيقات عملية وشروح واضحة لتأهيل الأئمة ليكونوا قادرين على توصيل المعاني بأسلوب بليغ وفعال.

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محافظة جنوب سيناء جنوب سيناء مديرية اوقاف سيناء

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