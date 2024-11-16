السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وزير الثقافة يلتقي محافظ جنوب سيناء لبحث إقامة عدد من المشروعات والفاعليات

وزير الثقافة يلتقي
وزير الثقافة يلتقي محافظ جنوب سيناء

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وذلك على هامش افتتاح فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

 

ناقش اللقاء سبل وآليات التعاون المشترك وتكثيف الفعاليات الثقافية والإبداعية في كافة مدن جنوب سيناء التي تخدم أبناء المحافظة وتسهم في إثراء الوعي المجتمعي لدى شباب وأهالي جنوب سيناء.

وأعرب وزير الثقافة عن سعادته بزيارة مدينة شرم الشيخ، مقدمًا الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، مثمنًا جهوده في دعم الثقافة، مؤكدًا حرصه على تعزيز كافة سبل التعاون مع المحافظة لتنفيذ المزيد من الأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة.

 

وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى سعي الوزارة لتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات الثقافية والفنية بنطاق محافظة جنوب سيناء ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جهته، رحب محافظ جنوب سيناء بوزير الثقافة، متمنيًا له التوفيق في مهمته، مؤكدًا أن وزارة الثقافة لها دور مهم في رفع الوعي بالقضايا المجتمعية المختلفة، وتطوير الفكر، والعمل على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وتعزيز قيم المواطنة، ومواجهة التحديات المجتمعية، وتعزيز التماسك المجتمعي. كما أكد على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الأنشطة الثقافية من أجل حركة ثقافية مثمرة تدفع عجلة التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأكد الدكتور خالد مبارك على التنسيق والتعاون لتعزيز العمل الثقافي ودعم الأنشطة الثقافية والفنية داخل التجمعات البدوية والوديان، وتشجيع المبادرات الثقافية التي تسهم في بناء مجتمع واعٍ ومثقف، قادر على الإبداع والمشاركة الإيجابية في كافة المجالات.

 

وفي ختام اللقاء، قدم محافظ جنوب سيناء هدية تذكارية للوزير، عبارة عن مجسم مصغر لدير سانت كاترين باعتباره أحد المزارات التراثية الدينية والثقافية الهامة، وكتاب عن الحياة البحرية بالمدينة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ابناء المحافظة الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

مواد متعلقة

الموت يفجع الفنان أحمد خالد صالح للمرة الثانية خلال 24 ساعة

الفنان أحمد خالد صالح ينعى عمه برسالة مؤثرة

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

سر غياب أكرم توفيق عن مران الأهلي

دفاع أحمد فتوح بعد الحكم على موكله: بشكر مرتضى منصور كان معانا لحظة بلحظة (فيديو وصور)

قبل ساعات من غلق باب الترشح، هاني أبو ريدة يقترب من رئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

خبير اقتصاد يكشف سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

أسعار الأسماك اليوم، قشر البياض يسجل 270 جنيهًا في سوق العبور

حبس أحمد فتوح سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية دهس أمين شرطة

منوعات

المزيد

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

الشباب والرياضة تنظم ملتقى "توظيف مصر" بمركز شباب باب الشعرية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

محطات في قضية أحمد فتوح بتهمة دهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

هل فلوس «الجمعية» مع زملائي من باب الربا؟ رد حاسم من الأزهر للفتوى

شخصان تمنى المشركون نزول القرآن عليهما بدلا من النبي، من هما؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads