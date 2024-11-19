رئيس "أبو زنيمة" يتفقد إدارات ديوان مجلس المدينة 

تفقد اللواء عماد فكري رئيس مدينة أبو زنيمة في محافظة جنوب سيناء، الإدارات المختلفة بديوان مجلس المدينة.

وخلال الجولة حرص رئيس المدينة علي الاستماع إلى مقترحات العاملين بشأن تطوير منظومة العمل خلال الفترة القادمة والتي تساهم في تحسين الأداء وتقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين.

كما قام بالمرور على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وأوصى بتقديم كافة التسهيلات لمعاملات المواطنين وكذلك المرور على كافة الإدارات لمتابعة الموضوعات المختلفة وسرعة الرد على المكاتبات الواردة.

وتفقد قاعة الاجتماعات القديمة وأوصى بإعادة استغلالها مرة أخرى.

وأكد رئيس المدينة علي تقديم كافة سبل الدعم لجميع العاملين لاستكمال خطط العمل على أكمل وجه، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الإدارات بما يحقق المنفعة العامة للدولة والمواطنين على حد سواء، موجها العاملين بالإدارات ببذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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