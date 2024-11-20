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أخبار مصر

الأرصاد تكشف حقيقة تأثر مصر بظاهرتى النينو والنينيا

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
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أكدت  الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أننا نتأثر حاليا بظاهرة النينيا وليس النينو، موضحة أن الظاهرتين عكس بعضهما البعض. 

وأشارت إلى أننا تأثرنا العام الماضى بظاهرة النينو، مضيفة أن ظاهرة النينو هى ارتفاع فى درجات حرارة سطح  شرق ووسط المحيطات، مما يعمل على ارتفاعات بدرجات الحرارة خاصة فى نصف الكرة الشمالى من الكرة الأرضية، مؤكدة أن الأكثر تأثرا بظاهرتي النينو والنينيا هى الدول القريبة من المحيطات,

  أما ظاهرة النينيا فهى انخفاض درجات الحرارة بسطح المحيط مما يعمل على انخفاض بمعدل درجات الحرارة بشكل طفيف جدا. وكلتا الظاهرتين طبيعية نتيجة لتيارات الهواء وتوزيعات ضغطية.

حالة الطقس غدا الخميس 21-11-2024 في محافظة الفيوم

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

ظاهرة النينا والنينو

وأشارت منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لفيتو، إلى أن النينو والنينيا من الظواهر الطبيعية وتأثيرها على المناخ ضعيف جدا، مشيرة إلى أن الأنشطة البشرية كانبعاثات الكربون وثانى أكسيد الكربون هى الأكثر تأثيرا على المناخ، وتعمل على تغييرات بالظواهر الجوية.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكرعلى أغلب الأنحاء.
 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس  ، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14
 
 

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