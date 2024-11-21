إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي

أصيب 3 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، محملة بالطماطم، إثر انقلابها بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل مدينة الفيوم الجديدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث وبلاغ مديرية أمن الفيوم

وكان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم الجديدة يفيد بورود بلاغ من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محمَّلة بكميات كبيرة من محصول الطماطم علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة قسم شرطة الفيوم الجديدة، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ قوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة نقل محملة بالطماطم، بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة، فانقلبت، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم

قرار النيابة العامة حول الحادث

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير فني، لفحص السيارة وإعداد تقرير عن حالة الأمن والمتانة بالسيارة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

نصائح للسائقين للحد من حوادث الطرق

أسدى خبراء المرور العديد من النصائح للسائقين للحد من حوادث الطرق، والحفاظ علي أرواح المواطنين، ومن هذه النصائح

-الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.

-التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدي إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- عدم تعاطي المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

-تجنب تخطي السيارات أثناء السير بالطريق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.

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