إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

أصيب 14 شخصا في حادث سير بطريق أسيوط الصحراوي الغربي نطاق محافظة الفيوم، اليوم الخميس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، وتم إزالة الحادث وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق، بعد توقف دام أكثر من ساعتين.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة في الفيوم وبلاغ لمدير الأمن

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى خطارًا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد الكيلو 55 باتجاه الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة و9 سيارات من مرفق إسعاف الفيوم لمكان الواقعة، وتبين أن سيارة ميكروباص محملة بالركاب، انقلب نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة علي السيارة، ما أدى إلى انقلابها في نهر الطريق، وإصابة 14 شخص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

قرار النيابة العامة حول الحادث

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير فني لفحص السيارة والتعرف علي اسباب الحادث، وإعداد تقرير مفصل عن مدي توافر مقومات الأمن والمتانة بالسيارة، وكلب إجراء تحليل مخدرات للسائق، وتحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

نصائح للسائقين للحد من حوادث الطرق

أسدى خبراء المرور العديد من النصائح للسائقين للحد من حوادث الطرق، والحفاظ علي أرواح المواطنين، ومن هذه النصائح

-الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.

-التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدي إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- عدم تعاطي المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

-تجنب تخطي السيارات أثناء السير بالطريق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.

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