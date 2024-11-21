بعد فوزه بملتقى القاهرة السينمائي، صناع "الرقص على حافة السيل" يتحدثون عن كواليس العمل (فيديو)

حصد الفيلم السعودي “الرقص على حافة السيل” أربع جوائز مساء أمس الأربعاء، بحفل ختام فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي، ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بعد التنافس مع أكثر من 18 مشروعا ضمن المسابقة، ليصبح بذلك ثاني أكثر الأفلام تتويجًا بعد فيلم “كحل وحبهان” الذي حصل على 6 جوائز.

وتحدثت “فيتو” مع مخرجة ومنتجة فيلم “الرقص على حافة السيل” هناء العمير وسهى سمير، حول فكرة العمل الذي يدور فى المملكة العربية السعودية عن قصة حب تواجه العديد من المصاعب والعوائق وسط مجتمع متحفظ.

فكرة فيلم الرقص على حافة السيل

وقالت المخرجة هناء العمير إن المشروع هو اقتباس من رواية “غواصو الأحقاف” لأمل الفاران، مضيفة أنها المرة الأولى التي تقع فى غرام رواية بهذا الشكل، حيث تحدثت الكاتبة عن مشاكل كانت تأمل أن تراها على الشاشة وآمنت بها كثير.

وتابعت هناء: “برغم كونها تنتمي لحقبة زمنية قديمة بالتحديد في عام 1928م إلا أنها كنت قريبة لنفسي كثيرًا، وشعرت أنه حتي الإنسان المعاصر يستطيع التفاعل معها، وحبيت أن أنا أخرجها ومن هذاك الوقت ابتدت رحلة المشروع.”

الرقص على حافة السيل يكسر الصورة النمطية للمرأة السعودية

وأكدت المخرجة أن الفيلم يكسر الصورة النمطية التي يمتلكها العالم عن شكل المرأة السعودية وطريقة تعامل المجتمع مع بعضه البعض بشكل كبير جدًا، وكذلك يوضح العمل العديد من العادات القبلية التي تمتلك معاني سامية أكثر مما يعتقد العديد من الأشخاص.

وأوضحت أن فكرة الفيلم تمس كل ثنائي يمتلك قصة حب في وسط ضغوط اجتماعية، ويرسم خطوط عما يمكن أن يواجههم وكيف يمكن التعامل معه.

تتويج الرقص على حافة السيل بأربع جوائز بملتقى القاهرة السينمائي

وأضافت أن صناع فيلم الرقص على حافة السيل أتوا إلى مهرجان القاهرة السينمائي بلا توقعات بالفوز والأخص مع مشاركة 18 مشروعا أقل ما يقال عنها أنها رائعة، فقالت، “ كان يكفينا أختيار المشروع ضمن المهرجان، وحصوله على القبول والتفاعل من الحكام والجمهور كان بالنسبة لنا كبير ودي الجائزة الأساسية والمهمة."

كيف واجه صناع فيلم الرقص على حافة السيل المصاعب المالية التي واجهتهم برحلة المشروع

بينما تحدثت المنتجة سهى سمير عن المصاعب والمعوقات التي واجهتها ولاتزال تعترض طريقهم في محاولتهم لإنهاء فيلم "الرقص على حافة السيل"، فقالت أنهم حاليًا فى مرحلة التحضير وجمع الاستثمارات، مضيفة أنهم مع صناع الـ 18 مشروعا المشاركين في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 وملتقي القاهرة السينمائي لدعم الأفلام بدورته الـ 10، هنا للبحث عن دعم.

وقالت: “مفيش افلام بتتعمل من غير دعم من كل الصناعة الموجودة في الوطن العربي، وذلك من خلال صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم الموجودين فى مهرجان القاهرة السينمائي.”

وأضافت سهى أن مشوار صناعة الفيلم طويلة جدًا، لذلك فأن رحلة البحث عن التمويل المادي مستمرة دومًا، وتابعت: “الافلام بتاخد سنين حتي يتم الانتهاء منها، ولكن في النهاية الفيلم الذي يبذل فيه مجهود ويتم تنفيذه بالشكل الصحيح المشاهد يحبه ويستطيع أن يشعر بكم العمل الذي وضع فى هذا المشروع.”

وبالإضافة إلى الصعوبات المادية التي تواجه كل الأعمال فى مرحلة الإنتاج إلا أنه بسبب كون فيلم "الرقص على حافة السيل" في حقبة تاريخية معينة بالمملكة العربية السعودية، فتحري الدقة الشديدة أمر مفروغ منه سواء في أماكن التصوير أو الملابس أو الديكورات أو اللهجة وهذا لان أحداث العمل تقع فى منطقة وادي الدواسر، والذي يستدعي أبحاث مطولة من أماكن مختلفة مثل الرحالة الذين كانوا يسكنوا أو يمرون من هناك فى هذه الفترة وكذلك من هيئة التراث السعودية.

الرقص على حافة السيل يظهر جانب من السعودية لم يراه العالم من قبل

وأوضحت المنتجة أن ما جذبها للعمل بفيلم “الرقص على حافة السيل ”هو التصوير فى حقبة رائعة وهي ما قبل النفط في المملكة العربية السعودية، والتي لم يراها أحد من قبل سواء الجمهور السعودي أو العربي أو العالمي، وفي نفس الوقت القصص الموجودة في الفيلم معاصرة للغاية وتحدث بتحثل حتي الآن بالحب والجواز والعلاقات الإنسانية، وبالحروب القبائلية والتي تشبه حروب تحدث حاليًا على المياه وغيرها.

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