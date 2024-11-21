المونتير أحمد حافظ: أخشى المشاركة بالأعمال الكوميدية، وجميلة عوض تغضب من حذفي لمشاهدها (فيديو)

أقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45 على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، محاضرة مع أحد أشهر مونتيري الأفلام في مصر أحمد حافظ، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

محاضرة المونتير أحمد حافظ

وأقيمت الندوة وسط حضور جماهيري كبير من جمهور المهرجان.. وقدم "حافظ" خلال هذه الجلسة، التي ادارتها المخرجة مريم أبو عوف نبذة عن كواليس عمله في أفلام شهيرة ما بين المصري والعالمي.

حافظ: لا يعيب المونتيىر الشاطر أن يطلق عليه البعض يعمل عند الممثل

وفي مستهل حديثه قال حافظ: المونتاج مهنة المبدعين ولا يعيب المونتيىر الشاطر أن يطلق عليه البعض يعمل عند الممثل فجميع عناصر العمل الفني تعمل بكل جهد وتعب لمساعدة الممثل فى تقديم دوره بدا من الإخراج والديكور وصولا للمونتاج والتصوير.

صعوبة الأعمال الكوميدية

وتابع حافظ أن أصعب الأعمال الفنية على الإطلاق في المونتاج هي الأعمال الكوميدية عشان كده بهرب منها دائما لانه تتطلب ظروف ونشأة خاصة لتكون صالحة... أما عن الأعمال الفنية الجيدة فلا بد أن تكون نتاج تعاون قوي بين المونتير والمخرج، فعلاقة هذان الاثنان مثل المغناطيس، لابد ان يكونا عكس بعض إلا أنهم ينجذبوا لأفكار بعض وهو المطلوب فى اي عمل فني.. وهو ما حدث بشكل كبير فى مسلسل moon knight رفقة صديقي المخرج المصري العالمي محمد دياب.

كواليس تصوير فيلم الرهينة

وعن كواليس تصويره لفيلم الرهينة والذي كان بداية النجاح الحقيقية فى مسيرة المونتير أحمد حافظ قالت المخرجة ساندرا نشأت أن النجم احمد الفيشاوي هو من قام بترشيحه ووثقت في الاثنين وكان إضافة حقيقية للعمل، ليعلق عليها حافظ بـ أنه يجب على الفيشاوي العودة القوية للسينما لأنه علامة فارقة بتلك الصناعة.

جميلة عوض تمازح زوجها أحمد حافظ

كذلك من وسط الحضور كانت النجمة جميلة عوض زوجة المونتير أحمد حافظ التى مازحت وسط حضور ندوته بمهرجان القاهرة: بتحذف مشاهدى ولقطاتي ليه؟ ليرد عليها زوجها بـ دائما تتخانق معى لتلك السبب.

كما شارك حافظ عبر المحاضرة رؤيته حول عملية اتخاذ القرار الإبداعي والتعاون مع المخرجين والدور الحيوي للمونتير في سرد القصة عبر الشاشة.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

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