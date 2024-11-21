الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ميريام الحاج: الاحتلال قصف الضاحية الجنوبية قرب منزلي ووالدتي كانت تصنع جاتوه (فيديو)

ميريام الحاج، فيتو
ميريام الحاج، فيتو

كشفت المخرجة ميريام الحاج عن حادث مفجع تعرضت له عائلتها بالعاصمة اللبنانية بيروت، قبيل انطلاق الندوة التي تتواجد بها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ45.

ميريام الحاج

وقالت الحاج: "قبل ما أدخل الندوة والدي أخبرني أن إسرائيل قصفت الضاحية الجنوبية في بيروت، لكنه قال لي لا تخافي أمك في المطبخ بتعمل جاتوه. هذه هي طبيعة الشعب اللبناني والفلسطيني وأيضا اليمني والعراقي وغيرهم.. فطبيعة الشعوب العربية أن الأزمات تصنعنا لا تدمرنا”.

 

ندوة السرد كأداة للصمود.. قصص الهوية والبقاء

جاء ذلك خلال محاضرة حول "السرد كأداة للصمود: قصص الهوية والبقاء"، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء وضحايا الغارات اللبنانية والفلسطينية التي يتعرض لها الشعبان جراء الهجمات الاسرائيلية الممنهجة.

ويتحدث خلال الندوة الفنانة والمخرجة درة زروق، والمخرجة ميريام الحاج، والمنتجة مي عودة والمخرجة نجوى نجار ويدير النقاش الناقد محمد نبيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميريام الحاج المخرجة ميريام الحاج ندوة السرد كأداة للصمود قصص الهوية والبقاء مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي

الأكثر قراءة

تهديد زيزو بالقتل يثير الغضب، مشجع الزمالك يعتذر ويناشد الإدارة للتجديد له، والجمهور يطالب بالعقاب (فيديو)

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو وانخفاض الجوافة في سوق العبور

تفاصيل اجتماع السيسي بعدد من قادة القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان

ارتفاع سعر جرام الذهب قبل اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في البنوك قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

مصطفى كامل: عادل الفار في حالة صحية حرجة

منوعات

المزيد

سفينة نوح، تركي يصطحب حيواناته المتنوعة أينما ذهب

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

العثور على سائح بريطاني ميتًا في "بالوعة للمياه" بتايلاند

أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط

3.6 ألف دولار سعر طن النحاس اليوم الخميس في بورصة المعادن

سعر كيلو السكر اليوم الخميس في الأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

قرارات هامة من وزير التعليم بشأن امتحانات نصف العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث عن بر الوالدين وأخرى عن عقوقهما، تعرف عليها

الجامع الأزهر: المولى عز وجل زكَّي نبيه فى كل أموره وجمله بصفات الجمال والكمال

سورة لقمان وسبب وصايا لقمان لابنه

المزيد
الجريدة الرسمية