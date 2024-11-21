الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مخرج فيلم "سلمى" يكشف أصعب اللحظات في العمل، وسلاف فواخرجي: أجسد شخصية عانت من الحرمان

ندوة فيلم سلاف فواخرجي،
ندوة فيلم سلاف فواخرجي، فيتو

كشف المخرج جود سعيد مخرج فيلم سلاف فواخرجي “سلمى”، المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

 

فيلم سلاف فواخرجي 

وقال جود خلال ندوة الفيلم، إن أصعب فترة مرت عليه أثناء التصوير هي فترة المونتاج بسبب تذكره الراحل عبد اللطيف عبد الحميد، مشيرا إلى أنه اعتبره الغائب الحاضر خلال هده الفترة، مؤكدًا أن هذا هو أصعب وقت  مر عليه.

بينما أكدت سلاف فواخرجي خلال الندوة أن الشخصية التي تلعبها خلال الفيلم “سلمى” بتحكي عن حلم بسيط بين وحياة طبيعية، مؤكدة أن الشخصية فتاة سورية عاشت فترة طويلة من الحرمان.

ونظم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، ندوة خاصة لصناع فيلم سلمى والتي تقوم ببطولته سلاف فواخرجي عقب انتهاء العرض.

 

فيلم سلاف فواخرجي 

وقالت سلاف فواخرجي خلال الندوة: إنها ترى الفيلم للمرة الأولى مع الجمهور وكانت متخوفة إلى حد ما لكنها كانت تعمل بشغف وحب، مضيفة: "الفيلم اتصور بسهولة وسقف الرقابة أصبح عاليًا  وكلنا ضد الفساد حتي المشاهد كانت سهلة".    

وتابعت سلاف: "أنا ممثلة شغوفة وبحب أقدم بلدي في أحسن صورة وأشارك زملائي في بأعمال قوية، فقط أنا عاشقة للسينما ونحن  نفضل نعمل سينما حتي ينتهي الخراب اللي عايشين فيه".
 

واحتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بالعرض الخاص لفيلمها الجديد “سلمى” المشارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي  في دورته 45.

وقالت سلاف فواخرجي في تصريح خاص لفيتو ؛" إن فيلم سلمى تدور قصته عن  زلزال يحدث في سوريا، يتسبب في انقلاب حياة "سلمي" ويتسبب في زلزال شخصي لها وتغيرات في شكل حياته.

 

وأضافت "سلاف" أن شخصية سلمى في الفيلم تشبه شخصيتها الحقيقية في بعض الأشياء، مشيرة إلى أن المرأة كائن عظيم.

وقالت سلاف: إنها تستعد لمسلسل جديد بعنوان ليالي روكسي تدور أحداثه في سوريا عام 1928.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخرج فيلم سولاف فواخرجي في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 45 مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 45 القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة سولاف

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

البنك المركزي يلمح لفرض رسوم على تطبيق إنستاباي

صندوق النقد الدولي يصدر بيانا مهما عن مصر

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

باسم يوسف يغازل نجوى كرم: خبرة والله والمطربة ترد(فيديو)

اليوم، افتتاح مقبرة الكاتب الفرعوني "بوي إم رع" في الأقصر بعد الترميم (صور)

صندوق النقد يعلن موعد صرف 1.3 مليار دولار لمصر

الإمدادات مستمرة، الشيوخ الأمريكي يفشل في عرقلة بيع أسلحة لإسرائيل

منوعات

المزيد

صفعت ابنتها على حلبة "WWE"، لقطات مثيرة لمرشحة ترامب لوزارة التعليم (فيديو)

ترامب يرحب بصناع المحتوي واليوتيوبرز في البيت الأبيض

"روس كوسموس" تعتزم تأجير الأقمار الصناعية لجهات مدنية بأسعار مخفضة

هاتف آيفون يوثق لقطات من داخل فم قرش النمر

المزيد

خدمات

المزيد

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 20/ 11/ 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

5 محظورات خلال فترة الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية