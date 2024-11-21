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إنجاز جديد لجامعة بنها في تصنيف التايمز البريطاني

د. ناصر الجيزاوي
د. ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

 أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن تصنيف التايمز البريطاني قد أصدر تصنيفا جديدا للتخصصات البينية لعام 2025، بالتعاون مع زمالة شميدت للعلوم، حيث تم تصنيف 749 جامعة من 92 دولة.

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تصنيف التايمز للتخصصات البينية بجامعة بنها 
 وأضاف الجيزاوي أن تصنيف التايمز للتخصصات البينية يقيس مساهمات الجامعات بالعلوم البينية، ويتضمن 11 مؤشر أداء، بثلاثة مجالات رئيسية، يمثل كل منها مرحلة في مشاريع البحث وهم: المدخلات (Inputs) ويمثل نسبة 19% وهي تشير إلى التمويل؛ والعملية (Process) وتمثل نسبة 16% وهي تشير إلى مقاييس النجاح والمرافق والدعم الإداري والترويج؛ والمخرجات (Outputs) ويمثل نسبة 65% وتشير إلى المنشورات وجودة البحث والسمعة.


وأشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن جامعة بنها قد صنفت ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف التايمز للتخصصات البينية، وجاءت ضمن الفئة 251-300 عالميا، كما احتلت الترتيب التاسع محليا من بين 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية. 
من جانبه وجه رئيس الجامعة التهنئة للقيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة لهذا التميز، مؤكدا أن الجامعة تسعى دائما لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.


الجدير بالذكر أن تصنيف التايمز للتخصصات البينية يعتمد على البيانات التي تم جمعها مباشرة من الجامعات والمؤسسات باستخدام نظام جمع البيانات الخاص بتصنيف التايمز، بالإضافة إلى بيانات أكثر من 30 ألف مجلة محكمة نشطة مُفهرسة بواسطة قاعدة بيانات Scopus التابعة لشركة Elsevier.


وتم تحليل بيانات 157 مليون استشهاد، 18 مليون ورقة بحثية، استجابات استطلاع من أكثر من 20 ألف باحث على مستوى العالم، وجميع البحوث المفهرسة بين عامي 2019 و2023، كما يتم جمع الاستشهادات بهذه المنشورات التي تم إجراؤها من عام 2019 إلى عام 2024.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي تصنيف التايمز البريطاني رئيس جامعة بنها

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