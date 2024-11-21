الخميس 21 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الاحتلال يشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار السكان بالإخلاء

الضاحية الجنوبية
الضاحية الجنوبية لبيروت، فيتو

شن جيش الاحتلال غارات على ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان بعد توجيه إنذارات للسكان بالإخلاء.

 

وأعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في بيان   أمس الأربعاء، عن إصابة 18 عسكريًّا خلال الساعات الـ24 الماضية 10 في لبنان و8 في قطاع غزة. 

 

حزب الله يهاجم قاعدتين إسرائيليتين

وفي السياق ذاته قال حزب الله اللبناني: هاجمنا بالمسيّرات قاعدة لوجستية للفرقة 146 بجيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة نهاريا وأصبنا الأهداف.

وأضاف حزب الله في البيان الصادر عنه:"هاجمنا بسرب من المسيّرات قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة وأصبنا الأهداف".

 

مقتل 800 جندي إسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023

وفي وقت سابق من الأربعاء قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن 800 من جنوده  قتلوا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

وفي سياق متصل، وأكد المبعوث الأمريكى إلى لبنان، آموس هوكستين،  أن واشنطن تعمل عن كثب مع الإدارة فى لبنان وإسرائيل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار.

نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

وقال هوكشتين - خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل-: "استطعنا أن نقارب بين وجهات النظر وسد الفجوة بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ولكن هناك بعض القضايا لا تزال عالقة ".

ونوه بأن هناك تقدما في المفاوضات مع رئيس البرلمان اللبنانى، نبيه بري وأنه هناك فرصة حقيقية لإنهاء الصراع بين حزب الله وإسرائيل، معربًا عن أمله أن تصل الجهود إلى حل خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أنه يتوجه إلى إسرائيل لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مبينًا أن هذه المفاوضات ستعتمد على ما تم التوصل إليه اليوم في لبنان.

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جيش الاحتلال ضاحية بيروت الجنوبية بيروت لبنان الاحتلال الإسرائيلي غزة حزب الله

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