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جامعة بنها: بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في ثقافة التنمية المستدامة

د. ناصر الجيزاوي
د. ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إطلاق مبادرة سفراء جامعة بنها للتنمية المستدامة والمناخ لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة لنشر ثقافة التنمية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي  لتحقيق الريادة في التنمية المستدامة.

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تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ورؤية مصر 2030 جامعة بنها 
وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلي ان المبادرة تستهدف بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة في مجال التنمية المستدامة  ليكونوا سفراء  جامعة بنها للتنمية المستدامة والمناخ  لنشر ثقافة التنمية المستدامة في الجامعة والمجتمع المحيط وذلك من خلال حزمة من الدورات التدريبية  والممارسات التفاعلية العملية والميدانية متضمنة أنماط التنمية وأهداف التنمية المستدامة  ورؤية مصر 2030،  والاقتصاد الأخضر والدائري والمبادرات الميدانية كآليات لتحقيق التنمية المستدامة، والحوكمة والسياسات التمكينية للتنمية والفرص والتحديات التي تواجه المؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة والعادلة، وايضا دور المؤسسات  في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، والتعرف علي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأكد " الجيزاوي" ان المبادرة عبارة عن مجموعة من الدفعات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة وسوف يتم اطلاق الدفعة الاولى من المبادرة ( دفعة المعيدين ) خلال شهر نوفمبر الجاري علي ان تتوافر الشروط التالية في المتقدم: معيد من الهيئة المعاونة  بكليات الجامعة - لديه الحافز للعمل التطوعي  في مجال التنمية المستدامة والمناخ -  يتمتع ببعض المهارات مثل قدرته على البحث، والتفكير النقدي،  والتواصل مع الآخرين، وقدرته على القيادة، وتكوين فريق والتحدث أمام الجمهور.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 محافظة القليوبية

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