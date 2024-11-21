مسارات للدراجات ومرسى للمراكب، محافظ القليوبية يناقش مشروع تطوير القناطر

اجتمع المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية مع المهندس "أيمن إبراهيم" والوفد المرافق له برئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المهندس " محمد أبو سعدة" والوفد المرافق له بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين، لبحث سبل التعاون بين المحافظة والجهاز، حيث عرض رئيس الجهاز لمشروع تطوير القناطر الخيرية الذي أعده الجهاز في إطار مشروع خطة الدولة لتطوير وإحياء الحدائق التراثية.

مشروع التطوير ترميم النظام الهيدروليكي بالقليوبية

وشمل مشروع التطوير ترميم النظام الهيدروليكي لعمل القناطر والحدائق المفتوحة المحيطة بها والكباري والممرات التراثية بالقناطر وإضافة عناصر فرش الفراغات العامة وإضافة مناطق خدمية ومسارات للدراجات والخيل ومرسى للمراكب النيلية.

ومن جانبه عرض محافظ القليوبية للمناطق غير المستغلة بالمحافظة لإدراجها بمشروع التطوير مؤكدًا على ضرورة أن تتضمن أعمال التطوير الجانب الآخر من كورنيش بنها وعمل مرسى نهري يشمل الأتوبيس النهري ومراكب نيلية ويخوت، لتكون منطقة القناطر الخيرية والحدائق المحيطة بها مدرجة على خريطة السياحة النيلية والسياحة البيئية الريفية مما يضع محافظة القليوبية على قائمة المدن المستدامة والعمارة البيئية الخضراء بالاضافة إلى استغلال موارد المحافظة البيئية والطبيعة بموقعها الفريد والمتميز بين فرعي رشيد ودمياط لتعظيم العائد الاقتصادي والعوائد الاستثمارية من الموارد غير المستغلة بالمحافظة وتحويلها إلى منتجع سياحي بيئي نيلي من خلال عمل أكواخ خشبية بطول الجزء المطل على النيل من منطقة جزيرة الشعير وعمل مرسى خاص باليخوت حيث يحظى السائح بنزهة في أحضان الطبيعة بعيدًا عن ضوضاء المدينة على غرار المنتجعات البيئية الريفية ، مشيرا إلى أهمية تطوير محلج القطن وتحويله إلى نشاط سياحي ويتم عرض ماكينة الحلج التراثية به، والتي تم انشائها عام ١٩.٢ لتصبح القناطر علي خريطة السياحة اامصرية

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