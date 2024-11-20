شطب 3 أطباء بسبب الغياب في قنا

تفقد كارم سعد رئيس الوحدة المحلية لقرية البحري قمولا بمركز نقادة في قنا اليوم الأربعاء المصالح الحكومية بدائرة الوحدة المحلية لمتابعة سير العمل.

تذليل العقبات أمام المواطنين

وأثناء المرور تم شطب 3 أطباء ما بين طبيب بشري وأسنان بالوحدة الصحية بدنفيق وتم عمل اللازم قانونيًّا.

وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بمتابعة المصالح الحكومية، وبتوجيهات حسين الزمقان رئيس المركز وبمتابعة كارم سعد رئيس قرية البحري قمولا بالمرورعلى المصالح الحكومية لمتابعة العمل وتسيير حركة العمل داخل جميع المصالح وتذليل العقبات أمام المواطنين ومراعاة مصالحهم وشؤونهم الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا