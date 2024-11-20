الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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محافظات

شطب 3 أطباء بسبب الغياب في قنا

قنا،فيتو
قنا،فيتو

تفقد كارم سعد رئيس الوحدة المحلية لقرية البحري قمولا بمركز نقادة في قنا اليوم الأربعاء المصالح الحكومية بدائرة الوحدة المحلية لمتابعة سير العمل.

تذليل العقبات أمام المواطنين 

وأثناء المرور تم شطب 3 أطباء ما بين طبيب بشري وأسنان بالوحدة الصحية بدنفيق وتم عمل اللازم قانونيًّا.

وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بمتابعة المصالح الحكومية، وبتوجيهات حسين الزمقان رئيس المركز وبمتابعة كارم سعد رئيس قرية البحري قمولا بالمرورعلى المصالح الحكومية لمتابعة العمل وتسيير حركة العمل داخل جميع المصالح وتذليل العقبات أمام المواطنين ومراعاة مصالحهم وشؤونهم الصحية.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا مركز نقادة موقع فيتو

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