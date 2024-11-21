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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي بولاق الدكرور (صور)

حملة بولاق الدكرور
حملة بولاق الدكرور
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 نفذ حي بولاق الدكرور حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من بعض الشوارع الرئيسية بالحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ.

وشملت الحملة شوارع العشرين، والثلاثين، والأربعين، والملكة، حيث تم إزالة التعديات والمصاطب التي تعرقل حركة المرور وتشوه المظهر الحضري للحي. أسفرت الحملة عن مصادرة 503 قطع من الإشغالات المتنوعة، والتي تم إيداعها بمخزن الحي.

جهود متواصلة لتحسين المظهر الحضري

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة الجيزة لتحسين المظهر الحضري للشوارع، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين. وقد أشرف على تنفيذ الحملة الدكتور محمود فؤاد والعديد من الإدارات المعنية بالحي.

وكان قد قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية مفاجئة مساء أمس لعدد من شوارع المحافظة، شملت شارعي الملك فيصل والعريش، وهدفت الجولة إلى التأكد من الحالة العامة للشوارع، والوقوف على مدى الالتزام بإزالة الإشغالات والمحافظة على النظافة العامة.

محافظ الجيزة يشدد على النظافة وإزالة الإشغالات

وأكد محافظ الجيزة خلال الجولة على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، وتطبيق القانون على المخالفين، موجهًا رؤساء الأحياء المعنية بسرعة إزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المرور وتشوه المظهر العام.

كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات النظافة، والعمل على توفير سلة المهملات بشكل دوري، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة مدينتهم.

واستمع محافظ الجيزة خلال الجولة إلى شكاوى المواطنين، ووعد بحلها في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم.

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