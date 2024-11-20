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أخبار مصر

جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بشارعي الملك فيصل والعريش (صور)

محافظ الجيزة, فيتو
محافظ الجيزة, فيتو

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من شوارع المحافظة، شملت شارعي الملك فيصل والعريش، وهدفت الجولة إلى التأكد من الحالة العامة للشوارع، والوقوف على مدى الالتزام بإزالة الإشغالات والمحافظة على النظافة العامة.

محافظ الجيزة يشدد على النظافة وإزالة الإشغالات

وأكد محافظ الجيزة خلال الجولة على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، وتطبيق القانون على المخالفين، موجهًا رؤساء الأحياء المعنية بسرعة إزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المرور وتشوه المظهر العام.

كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات النظافة، والعمل على توفير سلة المهملات بشكل دوري، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة مدينتهم.

واستمع محافظ الجيزة خلال الجولة إلى شكاوى المواطنين، ووعد بحلها في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم.

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