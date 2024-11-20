حي العمرانية: تطوير شارع السلام استعدادًا لمرحلة الرصف النهائية

شهد حي العمرانية بداية أعمال تطوير شارع السلام، وذلك استعدادًا لمرحلة الرصف النهائية، ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ.

وترأس أعمال التطوير اللواء أحمد جلال طنطاوي، رئيس حي العمرانية، والمهندس محمد سعيد، نائب رئيس الحي، وفريق العمل المعاون.

أهداف تطوير شارع السلام بالعمرانية

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية لشارع السلام، ورفع كفاءته، وتوفير بيئة أكثر أمانًا وراحة المواطنين، كما يساهم في تسهيل حركة المرور وتقليل الازدحام.

وبعد الانتهاء من أعمال التطوير الحالية، سيتم البدء في المرحلة النهائية وهي أعمال الرصف، مما يساهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وزيادة قيمتها العقارية.

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