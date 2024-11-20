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محافظ الجيزة يكلف محمد نور الدين بمهام أعمال سكرتير عام المحافظة

المهندس عادل النجار،
المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة
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 أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف محمد نور الدين أحمد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بتسيير أعمال ومهام سكرتير عام المحافظة بشكل مؤقت لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

ويقوم محمد نور الدين بمباشرة كافة المهام والصلاحيات الموكلة إلى سكرتير عام المحافظة، بما في ذلك رئاسة وعضوية اللجان المختلفة.

وأصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتكليف كل من يسن سيد يسن علي، قائما بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، ومعاوية أحمد حسن طلب نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف. 

قرارات محافظ الجيزة

كما شمل قرار محافظ الجيزة تكليف أحمد محمد سيد البردوني مدير الإدارات الهندسية بحي الطالبية ومحمود فرج عباس مدير الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف. 
 جاء قرار محافظ الجيزة في إطار خطة التدوير الوظيفي وضخ دماء جديدة في العمل المحلي بما يحقق تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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